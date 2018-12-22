【聖誕好去處】聖誕免費環保工作坊　玩轉慈善充氣樂園

每年聖誕各個商場都會推陳出新，各種精緻華麗的佈置的確讓人目不暇給，不過背後的代價就視而不見。節日是喜慶的，但同樣能做到惜物減廢，今年零碳天地運用環保元素，創造出屬於大自然的零碳聖誕 ，同樣有氣氛，而且還有免費工作坊可以參與，是一個不錯的親子聖誕活動！

建造業議會．零碳天地，上方的太陽能電板提供園內電力所需

三大主題區 入夜更吸引

活動期間，零碳天地將被劃分出三大主題園區，而且都是用一些平日不起眼的物料再造：包括入口處用卡板和木盒築成彩色的聖誕樹、用紅白藍膠袋製成的三角錐體聖誕樹群以及藝術裝置。

園內所有燈光的電力來於零碳天地建築物上的太陽光板以及生物柴油(一種生物能源) 發電，希望喚醒大眾對節約能源的關注，同時盼望市民不要因節日而製造無謂的浪費。

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四大免費工作坊

為迎接環保聖誕，零碳天地於12月23日有環保大使羅天宇先生和大家見面之外，還特設適合小朋友玩樂的親子工作坊：

1.環保袋設計站（中午12時至下午7時） 園方會提供一個未上色的環保袋，小朋友自行用環保模具為其上色！環保袋的圖案更是由本地知名藝術家─ 何達鴻先生 (John Ho) 所設計。 ＊名額有限，送完即止

2.光影牌坊工作坊（中午12時至下午7時） 小朋友可以任意扭出屬於自己的電路圖案，設計出自己專屬的光影牌坊。 ＊名額有限，送完即止

3.「紙」作天地（中午12時至下午7時） 用舊雜誌和卡紙，以環保概念設計出別出心裁的許願卡，將願望帶給身邊的家人及好友。 4.環保遊樂場（中午12時至下午7時） 以環保物料製作小朋友遊樂的各樣設施，包括由廢紙砌成嘅兩米高嘅鐵甲人公仔、模型車以及足球機等等。

聖誕親子慈善嘉年華

除了環保之外，慈善活動相信都適合親子參與！由「跑去你屋企」主辦的聖誕親子慈善嘉年華，包含70多間本地手作及慈善攤位，集多款聖誕美食和精品等。最重要的是有大型充氣設施，給小朋友蹦蹦跳跳！

Busking街頭音樂表演

當日現場請來本地年青音樂團體進行Busking表演，以節日氣氛濃厚的曲目，將佳節的歡樂氣氛推至高峰！

聖誕親子「導」賞團

為令社會各界共同體現傷健共融的重要性，活動特設「聖誕親子導賞團」，參加者將與香港導盲犬服務中心的導盲犬組隊，由精叻可靠的導盲犬引領跨越場地預設的重重障礙，感受別具意義的特別聖誕！

巨型旋轉滑梯 五大充氣設施 場內有五個主題的充氣設施，包括「小丑王國」、「鉛筆滑梯」及「親子接力競賽」等，體驗無比刺激的蹦跳體驗。

活動聖誕親子慈善嘉年華

日期：2018年12月23日（星期日）

時間：上午10時至下午5時嘉年華

地點：中環愛丁堡廣場

＊此為收費活動，所有收益扣除必要活動開支，將會全數撥捐跑去你屋企慈善基金會及展能機構，作社區服務發展用途。