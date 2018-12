《Baby Shark》系列的兒歌均畫面繽紛,歌曲旋律及歌詞極為簡單,朗朗上口,十分受小朋友和家長歡迎。今個聖誕節,編輯部找來4首系列節日兒歌,跟大家歡渡佳節。

1. Baby Shark vs. Gingerbread Man

Pinkfong將原版Baby Shark的歌曲的旋律改編,成為聖誕版的Baby Shark,還加上Baby Shark一家跟薑餅人追逐的劇情。

2. We Wish You a T-Rexmas

這首是屬於恐龍系列的兒歌。暴龍一家一起過聖誕,就將「Christmas」變成「T-Rexmas」。

3. Merry Twistmas Pinkfong

聖誕歌只唱是不夠的,這首兒歌強調「Twist」,帶動小朋友一起扭扭身體慶祝聖誕。

4. SANTA

這首歌用了《BINGO》的歌曲旋律,改編成介紹聖誕老人的兒歌,讓小朋友加深對「SANTA」的印象。