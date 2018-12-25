放手學　學放手　媽媽鼓勵提供自主玩樂空間：這是小孩的營養

稍早前舉行的賽馬會不一樣教育節體驗日請來了不同範疇的專業人仕，分享各種傳統教學以外的學習方法，惟獨其中一節是由四名小學生David、Sky、Eden和Jasper擔任主持，示範自製的玩具，與觀眾一起同樂。這四位小學生的共通點其一是來自同一所小學，其二是他們的家長都非常重視小孩的玩樂空間。四位媽媽都認為玩樂是大人和小孩的「必需品」，除了抒解壓力，過程中亦能訓練EQ（情緒智商）和IQ。同時，家長亦要懂得放手，小孩才能享受真正的自主玩樂時間。 攝影：朱潤富

平台中，四位小孩各自帶領參加者試玩自己設計的遊戲，Eden設計的是「神奇口擘擘」，只要把一張白紙摺兩摺及畫上圖案，便能創出兩種截然不同的感覺，合上時是可愛的多啦A夢，拉開則變成滿口尖牙的機械怪獸，讓人不禁期待畫裡藏著甚麼秘物；而Jasper則利用氣球、廢膠樽和小球設計出「刺激可以彈返嚟」，把氣球和廢膠樽合體造成「空氣炮」，再把小球彈去指定地方，雖然玩法簡單，但操作卻不容易，讓大人小孩都玩得不願離開。

Sky與參加者一起在牆上設計大型滑珠道。 Sky設計的則是現時十分流行的Marble Run遊戲，他利用背後面積十分大的玻璃牆，與參加者把紙皮、廁紙筒等砌成「兜兜轉轉滑珠道」，把珠子從上方混到地上。但由紙製成的滑珠道效果未必如理想般順利，珠子不是中途掉落，就是「飛出界」，但一眾參加者都毫無氣餒，不斷修改和嘗試，最後珠子成功落到終點時，大家都不敢鼓掌慶祝；David示範的則是「桌上方格相撲手」，把透明膠片或紙摺成正方形，再加上有助前進的飲筒，和有攻擊作用的牙籤，便成為十分具個人風格的相撲手！二人各自把相撲手放到桌上再用口吹一吹，便是一場激烈的相撲比賽，小孩對戰後不論輸贏，都急不及待改裝自己的相撲手，讓它變得更厲害！

+ 4 + 3 + 2

四位小孩的媽媽表示，今次示範的遊戲有些是學校功課，有些是小孩日常都喜歡玩意。他們都來自短命小學基督教聖約教會堅樂第二小學，David原本就讀自然學校，媽媽Grace指轉到堅樂第二小學後，玩樂空間相對較少，因此有放學後先到公園或操場玩一會才回家的想法：「後來結識到數位有相同想法的家長，我們會帶不同玩具，誰人先到就先玩，後來便開了『放學後操場見』群組。」而Sky的媽媽Eva則直接地說：「因為我地都好想玩！」

小孩玩樂時有爭吵，這也是學習社交技巧的好時候。 玩樂是人的自然需要

「其實零至九十九歲都需要玩，就等於大人放工後需要鬆一鬆，這是很自然的需要，而非『覺得小孩需要玩』。」Jasper媽媽June指出小孩每天在學校要上很多堂課，自主空間較少，因而戶外自由玩樂時間十分重要。「我們重視玩，更要自由玩，是有空間、自主性的玩樂。最初甚麼都沒有就玩手指，有紙就摺飛機，手上有甚麼就玩甚麼。」 放手學，也學放手

雖然是自由玩樂時間，但這亦是學習時間，Eden媽媽Selina表示遊戲時會有各種狀況發生，例如紙飛機卡在樹上，好朋友因為爭玩具而反面。當小孩發生狀況時，家長或會急於協助解決，但她們則認為家長要學會放手，這才是真正的自主玩樂時間：「小孩會想出很多瘋狂的解決方法，他們要去思考不同方法會有何後果、能否成功，這些都是很珍貴的過程。」Selina指通常家長們會坐在一旁聊天，讓小孩自行學習解難，如非弄至頭破血流都會隨他們。

Eva回憶當Sky成功砌出Lego升降機後說「好西利！點樣整㗎？點解唔會散？你用咗咩計仔？」雖然與記者無關，但聽到也覺興奮。 Eva媽媽回憶Sky一次想用Lego砌一部升降機，思考了兩個多月，然後在兩星期內砌成，「我本來覺得不會成功，他每天回家都嘗試，用不同方法改良，最後他真的成功了！最厲害的是他用原子筆裡的彈弓放在升降機底部作卸力，讓升降機跌落地時不會撞散！好正，就像奇蹟！他簡直是我的偶像！作為媽媽，這時只要欣賞他的成果，問問怎樣做的？為甚麼不會難，父母所表現的興奮，已能讓小孩繼續有動力繼續創作。」