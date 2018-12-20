【咪蝦你老豆】慳錢又環保　用牙刷、意粉自製4個Party Game

下星期便是聖誕節了，除了外出吃大餐，在家舉行派對也是不錯的選擇，以下4個小遊戲只需一、兩件家居物品便能進行，不用額外花錢買道具，而且遊戲玩法簡單，不論老人家或是小孩也能參與。在家庭聚會可把家人分成兩隊比賽，亦可設適當、無傷大雅的懲罰讓成員更投入，例如是洗碗、派對後收拾場地等等。

遊戲一：可口運可樂 材料：意粉、空可樂罐，要小心的把拉環豎起，以便意粉穿過。 玩法：把意粉穿過汽水罐拉環，由兩位隊員咬著意粉，把4罐汽水運到終點，最快完成者為勝出。如想增加難度，可把有少許重量的物品放進可樂罐，例如是1、2毫硬幣。記者嘗試過加水，但掉落時就會弄濕地板，不太理想。

遊戲二：牙刷刷運牙刷 材料：繩兩條（長約30cm）、牙刷數枝、杯 玩法：每隊派出兩個人參加，二人分咪拉住繩的一端，把牙刷運到杯中，最快完成的為勝出。根據經驗，當繩越長就較難掌握，因此想增加難度的話，可以把繩加長。

遊戲三：長氣啤牌王 材料：啤牌一副 玩法：把一副啤牌全部反面鋪在台面，其中5張正面向上（露出數字和花樣），隊員需要輪流把反面啤牌吹走，留下5張正面啤牌，如正面啤牌被吹走，就要加3秒，最快完成的隊伍勝出。

遊戲四：凳腳彈珠台

材料：橡筋數條、廢紙數張

玩法：把橡膠套在在兩隻凳腳之間，把廢紙對摺成子彈，利用橡筋把子彈發射，如落在台面可得1分，落在聖誕花圈則可得兩分，每隊有10機會，最高分為勝出！

除了廢紙，大家亦可發掘用其他東西做子彈，記者原本使用的是衣夾，但買到的款式是有「倒勾」，發射時會勾著橡筋而失敗。