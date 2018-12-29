想要Creative Idea？給多點時間吧！│Sci Papa

「你可唔可以做快啲？」
「你可唔可以做多啲？」
「你咁做咪得囉，諗咁耐真係嘥時間！」
呢啲對白，可能係你腦細嘅口頭禪，亦有可能係父母們不經意嘅對白；因為喺香港，差唔多樣樣嘢都講求「速度」同「份量」，用最短嘅時間做最多嘅嘢，先會被人認為有效率。所以作為香港人，做事都好容易以效率行先。
明㗎，香港人，秒秒鐘都幾百萬上落，正所謂執輸行頭慘過敗家。但當「快」或「多」成為終極嘅目標時，仲邊有時間去搵新靈感創造新意念？！
一個倫敦大學瑪麗皇后學院嘅研究發現，人嘅大腦其中一個運作方法就係：
要有創新意念，必先壓抑守舊思想。
睇落去好似老生常談，但做落原來都幾神奇。事實上，人嘅大腦係會不其然咁喺嗰記憶寶庫入面，尋找一些舊有嘅知識及資訊，目的？就係為咗用一啲過往嘅經驗來處理當前的問題。但正正係我哋都太依賴以往嘅經驗，喺未嘗試搵新方法時，已被自己說服用舊有嘅方法解決。
VCG圖片
我哋嘅大腦其實有嗰機制，去抑制呢啲用舊方案去解決問題嘅想法，亦只有將呢啲想法抑制，先可以開始去創造新方案。
「腦細」只求快，下屬當然唔會嘥時間去諗，盡快做好交功課完成使命。教小朋友其實都係一樣，如果將佢哋完成任務嘅重點放喺速度同數量上，咁佢哋只有疲於奔命達成父母要求，仲邊有時間用嗰腦去處理新資訊同諗新意念？最後只會放棄創新，走上一條「完成到任務就好」嘅路！試問成日好似俾人趕羊咁生活，仲邊有時間同心情去諗新嘢呢？
要有創意？俾足夠時間你嘅下屬，俾足夠時間你嘅仔女啦！
參考資料：https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181210150622.htm
Sci Papa （專頁：Scientific Papa）
喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。