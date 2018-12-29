想要Creative Idea？給多點時間吧！│Sci Papa

「你可唔可以做快啲？」 「你可唔可以做多啲？」 「你咁做咪得囉，諗咁耐真係嘥時間！」 呢啲對白，可能係你腦細嘅口頭禪，亦有可能係父母們不經意嘅對白；因為喺香港，差唔多樣樣嘢都講求「速度」同「份量」，用最短嘅時間做最多嘅嘢，先會被人認為有效率。所以作為香港人，做事都好容易以效率行先。 明㗎，香港人，秒秒鐘都幾百萬上落，正所謂執輸行頭慘過敗家。但當「快」或「多」成為終極嘅目標時，仲邊有時間去搵新靈感創造新意念？！

一個倫敦大學瑪麗皇后學院嘅研究發現，人嘅大腦其中一個運作方法就係：

要有創新意念，必先壓抑守舊思想。

睇落去好似老生常談，但做落原來都幾神奇。事實上，人嘅大腦係會不其然咁喺嗰記憶寶庫入面，尋找一些舊有嘅知識及資訊，目的？就係為咗用一啲過往嘅經驗來處理當前的問題。但正正係我哋都太依賴以往嘅經驗，喺未嘗試搵新方法時，已被自己說服用舊有嘅方法解決。