【兒童健康】有機食物，不一定較環保？！│Sci Papa

作為父母，對小朋友的飲食都會十分著緊，盡量都會為他們準備有益的食物，無益的當然會盡量避免或至少減少份量。而以有機作招倈的食物，亦是父母們最喜歡的一種標籤。有機食物更被認為是較為環保的選擇，不過一個瑞典的研究，卻有一個特別的發現。

#甚麼是有機種植？

根據在香港政府一站通網站的解釋，有機種植，就是避免使用化學性除害劑及肥料，而且多採用輪作、動植物堆肥、人工除草和以生物方法防治蟲害。

（資料圖片） #有機不一定環保？ 剛剛在著名期刊《自然》發表的文章發現，在瑞典種植的有機豌豆比常規種植的豌豆對氣候的壞影響竟然高出50%，而有機種植的瑞典冬天小麥對氣候的壞影響更是高於常規種植的差不多有70%。 這個新研究的作者認為，因為有機種植比常規種植的每公頃產量較低，故當要達至相同份量的收成時，有機種植所需要的土地面積就會較多，而大多數耕地又都是來自於樹木林間，間接加劇了砍伐樹木的情況，亦間接增加了二氧化碳的排放量，引發溫室效應影響全球氣候。 雖然研究是在瑞典進行，使用了瑞典農業委員會在2013至2015年之間的有機農業和傳統農業的每公頃產量統計數據，但是研究的發現，確是初次證實「有機種植」竟然有可能對二氧化碳的排放有着壞影響。

#環保不能只靠有機

根據瑞典國家食品管理局的說法，有機農業的食物不一定比傳統農業的更健康，更環保；事實上，農場之間的差異亦可以很大，而大部分研究考慮的環境指標亦有所不同，故並不能一概而論有機農業一定比非有機的環保。