【考試補腦醒神】溫書要「以形補形」　2款愛心湯水幫到手

一年伊始，迎接學生就是上學期的期末考試！學生考試溫習，家長無法為他們把知識統統塞進腦袋，不過也能花點心機，為子女燉製愛心湯水，給他們送上關懷之餘，也利用食物的營養，讓孩子補腦提神！
中醫爸爸古鎧倫
一連幾日考試，小朋友溫書溫到頭昏腦漲？媽媽其實都可以用愛心湯水為孩子打打氣！
補腦應先補腎
中醫爸爸古鎧倫指，中醫認為「腎為先天之本」，若先天不足、腎精虧虛，會直接影響思考和記憶能力。因此，補腦應先補腎；當腎精充沛，腦髓得養，則思考敏捷、記憶力強。腦為元神之府，位居頭顱之中，由精髓彙集而成，又稱「髓海」；而「腎主骨生髓通於腦」，所以腎精氣充盛，則腦髓充而精力旺盛。
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「以形補形」
補腦最常見用的有「以形補形」的合桃。合桃的外形與我們的大腦相似，現代研究指合桃含有豐富的奧米加三脂肪酸，而其中的DHA與EPA皆可活化大腦，促進腦細胞發育。在中醫學角度，合桃，性溫、味甘，入腎經、肺、大腸經，有補腎溫肺，潤腸通便的功效，所以合桃是透過補腎的功效來補腦。
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充足睡眠對記憶力重要
除了補腦外，充足睡眠對加強學習和記憶力是非常重要的。從中醫角度，睡眠時氣血往下往內收藏，若睡眠質量欠佳，則氣血收藏不足；中醫亦有云「胃不和則臥不安」所以下面介紹的湯水用合桃配合其他養血安神或健脾養胃的藥材，可健脾益氣、養心安神、益腎補腦。
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湯水一、合桃枸杞湯
材料：合桃肉60克、枸杞子40克、桑寄生30克、蓮子30克、桂圓肉20克、瘦肉500克 （四人量）
做法︰先將瘦肉洗淨切塊，再連同其他材料放入煲內，加適量清水，用大火煲滾後轉用細火煲1.5小時，加鹽調味即成。
用法：飲湯食肉，每周1至2次。
湯水二、合桃百合燉豬腱肉
材料：合桃肉30克、栗子60克、百合20克、枸杞子10克、淮山15克、芡實20克、紅棗6枚、猪腱肉300克，生薑6片（二人量）
做法︰豬腱肉洗淨切塊，連同其他材料放入燉盅內，加適量清水，燉4小時，加鹽調味即成。
用法：飲湯食肉，每周1至2次。