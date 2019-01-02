【考試增強記憶】吃8種補腦食物　再聞1種香草提升記憶力

近日又到中、小學考試的時間，相信不少家長和學生正在努力奮鬥中，最重要的當然是要增強記憶力。 英國有一項研究發現，原來聞迷迭香香味可以增強記憶力。另外，為了避免孩子用腦過多，失去戰鬥力，我們根據腦部所需要的營養成分，包括蛋白質、不飽和脂肪酸、卵磷脂和維他命B等，挑選了八種補腦食物，推介給各位爸媽。 （圖片來源：VCG、gettyimages）

研究指迷迭香氣味可增強記憶力



英國諾桑比亞大學（Northumbria University）一項研究發現，聞香草植物迷迭香（rosemary）的氣味，確實有增加記憶的效果。研究人員將40名10至11歲小朋友，分在不同房間進行一系列的記憶力測試：一個房間充滿迷迭香精油擴散的香氣，另一個房間則沒有香氣。結果發現，在充滿迷迭香房裏的小朋友，記憶力成績比在沒有香味房裏的小朋友，普遍提高5%至7%。

另外，研究人員對成年人進行同樣的測試，發現結果一樣：在屋內聞到迷迭香的人，比沒聞到迷迭香的人，記憶力測試的成績來得高。雖然迷迭香對成人或小朋友都有影響，但每個人的反應程度不同。負責研究的Mark Moss教授指，當迷迭香香氣中的活性化合物被人類吸入體內，大腦中跟記憶力有連繫的神經傳導物質，會受到氣味的影響，與大腦在吸毒所受的影響作用類似。 8種補腦食物推介 另外，其實有8種食物含有大量腦部所需要的營養成分，包括蛋白質、不飽和脂肪酸、卵磷脂和維他命B等，各位爸媽不妨可以讓小孩多吃補腦。

深海魚富含omega-3。 1. 深海魚 深海魚的魚油富含omega-3，其中的DHA是細胞膜的重要成分，尤其是腦和視網膜的細胞膜。無論在大腦皮質功能、記憶力維持，甚至胚胎與幼兒的腦部發育，DHA都扮演重要的角色。魚又含有大量的蛋白質和鈣，特別是含有不飽和脂肪酸，可分解膽固醇，使腦血管通暢。 2. 堅果 堅果類像杏仁、核桃、松子等，不僅是低GI食物，也富含蛋白質和omega-3脂肪酸，跟深海魚一樣，所含的營養成分對腦部發展很重要。而其豐富的維生素E、硒等抗氧化物質，能保護腦細胞不受自由基損害。 3. 雞蛋 含有豐富的蛋白質、卵磷脂、維生素和鈣、磷、鐵等，是大腦新陳代謝不可缺少的物質。另外，蛋黃所含豐富的卵磷脂被酶分解後，能產生乙醯膽鹼，進入血液又會很快到達腦組織中，可增強記憶力。

牛奶、莓和堅果都有助增強記憶力，把3者合起來做成飲品便能同時進食。 4. 牛奶 富含蛋白質、鈣，及核黃素、鉀、鈣、磷、維生素B12、維生素D及大腦所必需的氨基酸。這些營養素可為大腦提供所需的多種營養，而牛奶中的鈣最易被人吸收，是腦代謝不可缺少的重要物質。此外，它還含對神經細胞十分有益的維生素B1等元素。如果用腦過度而失眠時，睡前一杯熱牛奶有助入睡。 5. 莓類 莓類富含抗氧化物，有助減少自由基對腦部的破壞，延緩老化。而且顏色愈鮮豔的莓類，營養價值愈高。莓類也含豐富維生素C，而腦細胞合成主管記憶力的神經傳導物質乙酰膽鹼時，也需要維生素C的參與。 6. 大豆 含有約40%的優質蛋白質，能媲美雞蛋、牛奶。同時，它們還含有較多的卵磷脂、鈣、鐵、維生素B1、維生素B2等。卵磷脂在體內能產生乙酰膽鹼，是腦細胞之間傳遞資訊的「信使」，對增強記憶力至關重要。