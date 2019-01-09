【流感】假期後踏入發病高峰期　建議打針、做快速測試預防併發症

早前衞生防護中心公布一名7歲男童患上甲型流感，正在威爾斯親王醫院兒科深切治療部留醫，目前情況穩定，根據資料顯示，由去年底至昨日累積有46宗嚴重流感個案，累計奪去17人性命，死者皆為50歲以上人士，而在學校長假期後更錄得多達28宗學校爆發個案，其中最多是幼稚園及幼兒中心，佔19宗。 即使孩子已注射了流感疫苗，家長仍會害怕小朋友「中招」。兒科醫生坦言，流感高峰期已來臨，現時普遍以甲型流感為主，目前疫苗數量供應充足，籲家長為孩子打針抗流感。

兒科醫生陳欣永。 踏入流感高峰期，衞生防護中心早前公布一名7歲男童證實患上甲型流感，在去年12月29日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，更在今年1月3日出現抽搐。經鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，並臨床診斷為甲型流感併發腦膜腦炎。 兒科醫生陳欣永表示，每年1月至4月亦是流感高峰期，惟他有感由去年12月開始流感個案已陸續增加，診所漸多流感病人求診。以他的觀察，9成以上病人為甲型流感，令病人在發病短時間內發高燒。「尤其假期結束，我們擔心孩子上學後，流感個案只會愈來愈多。」陳醫生說。

盡早測試 減低併發症發生

患上流感後，病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，亦有可能出現嘔吐和腹瀉。一般病人能在7天左右痊癒。

陳醫生建議家長發現孩子出現病徵時，盡快帶孩子進行快速，讓醫生配方藥物舒緩病情，把發病期縮短，減低引發併發症的機會。流感能引發不同嚴重的併發症，例如肌肉及關節發炎、肺炎，更嚴重的心肌炎和腦炎等。「一旦發現小朋友神智不清、語無倫次、抽搐，需盡快帶他們到醫院診治。」

現時診所有提供噴鼻式疫苗。（資料圖片） 建議注射流感疫苗 陳醫生表示，目前流感疫苗供應充足，建議家長為孩子打針以防疾病。據衞生防護中心的資料，接種疫苗後約2星期，體內才會產生足夠的抗體對抗流感，故建議盡早接種。 除了打針，衞生防護中心亦建議大家保持良好的個人衞生，尤其在觸摸口、鼻、眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後，也要勤洗手。另外，保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、避免過度緊張，遠離煙酒，也能建立自身良好的抵抗力。 家居環境方面，經常清潔和消毒傢俬、玩具，使用1比99稀釋漂白水消毒，再待15至30分鐘後用水清洗及抹乾。另外，保持室內空氣流通，避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方，高危人士可考慮佩帶口罩。

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