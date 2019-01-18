孩子理應是父母的心頭肉　請好好珍惜愛護你的子女│Ar Chu媽

今天打開facebook甫見一張令人心寒的照片。一名歲半的女嬰被虐打至死，而相中嬰兒的雙手及雙腳更是體無完膚、全身瘀青。看著這張照片不禁毛骨悚然，眼淚亦不自覺落下。旁人只看相片亦覺痛心，何以其親母能因為嬰兒打翻奶樽及哭鬧便狠下毒手？！ 【編按：作者為Ar Chu媽】

自為人母後特別痛恨這些虐兒的人，亦很不解為何作為親生父母能如此泯滅人性。尤其作為一個母親，經歷過懷胎十月這骨肉相連的歲月，亦是你捱過了多個月的不適及身體巨變後才誔下的小生命，是否更應該好好保護及珍惜這塊「心頭肉」？但最近卻不時會聽到虐兒的新聞，而且是不限地域國界，究竟他們是抱著何種心態去生小孩？又懷著何種心情去虐打他們？

生育孩子是需要對他負上一輩子的責任，並不是女人經歷完懷胎十月後便完事。更大的責任在於對他出生後的照料及教育。嬰兒不懂用言語表達自己的意願和情緒，經常哭鬧是再正常不過。但為人母只因嬰兒哭便瘋狂虐打實在令人咋舌！

生孩子不可只是一時興起的決定，更不應因沒做或不想做避孕措施而意外懷上後草率生下來。 準父母應做好思想準備，如果不能全心全意對待小孩或控制好自己的情緒，就不應該計劃生育。因為孩子絕不是父母的出氣筒或生財工具，亦不應是你用來達至養兒防老的目的。 Ar Chu媽自問亦不是一百分的完美媽媽，但會為baby豬努力學習成為好母親。由baby豬一出世就學習埋身餵母乳、學習換片洗澡、學習煮不同的嬰兒食物、學習與baby豬玩樂學習等。當媽媽生活上會很大轉變，你的生活作息由孩子主導，必須照顧好他的起居飲食才到自己的私人休息時間。亦會因小孩而大大減小與朋友外出玩樂或投入個人興趣，以及減少花費於自己身上。 由決定成為父母的一刻起，便應對生活上的轉變有所覺悟。不是說小孩一定要成為生活中的全部而失去自我，因為能付出或捨棄多少很取決於他在你心中的重要程度，但起碼你要給他適當的生活照料及愉快的童年成長。

每個小孩一出世便是他人生賭博的開始。有人出生於富裕家庭、有人則三餐温飽都成問題、有人一出世便是父母的出氣袋，亦有人的母親為了孩子可連自己的性命也不顧。近日於facebook上看到兩種極端的母親，一個聯同親友虐打自己親女至死；另一個則為了生下孩子而放棄自己治療癌症最好時機，最後於產後五個月死亡。但願今後於這世上能有多一點盡責愛護子女的父母，少一點不負責任的無良父母，讓每一位可愛的小baby都可快樂成長。

Ar Chu媽 (專頁：Ar Chu媽瘦身&湊B日誌）

一位80後在職媽媽， 雖然不能無時無刻陪伴baby豬，但亦希望可以做到陪伴baby的每一分鐘都係sweet and fruitful moments. P.s. 雖然不是減肥達人，但對減肥有點心得及成果，希望可以互相交流。

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