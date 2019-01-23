【農曆新年】可變身成集體遊戲素材　10款精緻商場利是封推介　

1. 刺繡磁石徽章+和風利是封 新城市廣場以象徵吉祥及幸運的「緣起物」為創作靈感，推出「幸福の盛」利是封套裝，有20款賀年刺繡磁石徽章，和一套四款的和風利是封。主題包括：鯉魚的「年年有餘(魚)」、白鶴的「一枝獨秀」、年桔的「大吉大利」，以及牡丹的「花開富貴」。 最特別是手工精緻的刺繡磁石徽章，可以作為利是封的封口。當中有多款福氣物件，例如雙錦鯉、如意結、水仙、牡丹、風車、桔、桃花、竹等等。收利是的親友們更可把磁石徽章當作雪櫃或電腦等家居飾物，好好收藏。

換領日期：即日起至2月4日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：新城市廣場一期三樓拱型玻璃天幕廣場－禮品換領處

新城市廣場一期四樓及三期二樓VIP Club專櫃／一期三樓拱型玻璃天幕廣場－禮品換領處

換領詳情：

2. Peppa Pig DIY 新春利是封

荃新天地及奧海城推出「Peppa Pig DIY 新春利是封禮盒」，包括8個寫上新年賀語的燙金利是封及4張揮春，並附上4張Peppa Pig新春造型及新年配件貼紙，讓大家自製獨一無二的利是封及揮春。

奧海城

顧客於奧海城或中港薈最多兩間不同商戶以即日電子貨幣^消費滿HK$800或以上，或Olympian Kids會員以2,000積分，即有機會換領Peppa Pig DIY新春利是封禮盒(包括8個利是封、4張揮春及4張Peppa Pig貼紙)。

換領日期: 1月18日開始

荃新天地

顧客於荃新天地1期及2期最多兩間不同商戶以即日電子貨幣^消費滿HK$800或以上，即有機會換領Peppa Pig DIY新春利是封禮盒(包括8個利是封、4張揮春及4張Peppa Pig貼紙)。

顧客亦可憑$500消費換領 Peppa Pig DIY新春利是封 (同樣最多兩間不同商戶即日電子消費)

換領日期: 1月18日開始

所有禮品數量有限，先到先得，換完即止。

3. 《芝麻街》50周年限量版利是封

美國經典電視節目《芝麻街》50周年，今年推出限量版利是封，銅鑼灣及旺角兩個地區版本。

銅鑼灣套裝：



換領日期：即日起至2月4日

換領時間：早上11時至晚上10時半

換領地點：銅鑼灣Fashion Walk記利佐治街11-19號地下禮賓部

換領方法：顧客於Fashion Walk以電子貨幣消費滿港幣1000元並完成指定任務，憑最多三張即日電子單據，即可換領。

旺角套裝：

換領日期：即日起至2月19日

換領時間：下午1時至晚上9時

換領地點：旺角雅蘭中心一樓

換領方法：顧客於雅蘭中心、荷李活商業中心或家樂坊以電子貨幣消費滿港幣380元指定金額並完成指定任務，憑最多三張即日電子單據，即可換領。

4. LEGO® LIVE HAPPY創意利是封

以LIVE HAPPY理念及四個LEGO®人仔組合，展現太古社區內不同LIVE HAPPY 特色活動，如騎單車、結伴同行逛逛，又或一家人購物吃飯、與好朋友在溜冰場歡度週末。利是封更選用四款洋溢節慶的顏色，並印上簡約的梅花、桃花及雲海圖案，讓大家感受新春的快樂氣氛。

換領日期：即日起至2月4日

換領時間：上午11時至晚上9時

換領地點：太古城中心二樓東橋新年禮品換領處 (近CIAK – All Day Italian)

換領方法：凡於指定日期於商場單日消費滿港幣2,000元（可累積最多兩張即日正本電子消費單據）即可換領Cityplaza x LEGO® LIVE HAPPY創意利是封2套；滿港幣8,000元或以上即可換領Cityplaza x LEGO® LIVE HAPPY創意利是封4套。

5. 利是封+魚蝦蟹遊戲

《豬事如意》利是封共有4款，以4種漸變色彩效果，配以不同顏色的「Mr & Miss Piggy」熨金壓花。此外，套裝內還有過年必玩的魚蝦蟹遊戲套裝，玩法與傳統「魚蝦蟹」無異，但造型設計非常精美！套裝亦附設木製骰子及骰盤，以及玫瑰金骰盅，最適合新正頭找齊各方親朋好友熱鬧玩一番！

換領日期：1月24日至2月4日

換領時間：上午11時至晚上11時（2月1至4日延長至凌晨1時）

換領地點：朗豪坊4樓通天廣場

換領方法：於場內即日消費滿HK$1,500（最多兩張即日機印消費單據）即可免費換領「《豬事如意》利是封及魚蝦蟹遊戲Box Set」乙套 (包括36個利是封及魚蝦蟹遊戲1套)，每人每日可換領一套，數量有限，換完即止。

6. 「棋」開得勝賀年利是封 化身遊戲素材

拋出願望來(拋彩虹)─玩家可先在中間彩虹位置填上一個新年願望，將圓形祈福卡紙拆出，並拋擲到祈福目標以祈求新一年的願景 配合裝置的遊戲主題，商場特別設計出一套用得玩得「『棋』開得勝」賀年利是封。利是封一款八個，內藏四款經典桌上及派對遊戲，包括「新春行大運」(劃鬼腳)、「好運三連環」(過三關)、「拋出願望來」(拋彩虹) 及「賀年猜金謎」(猜謎語)，四個遊戲設計元素亦融入於利是封面上，別出心裁。

換領日期：即日起至換完即止

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場禮賓部

換領方法：於上述同一商場#內以電子貨幣(包括信用卡、易辦事、八達通、支付寶、Apple Pay、Android Pay、Visa payWave 或 WeChat Pay)即日消費滿 HK$600，憑兩張不同商戶發出之即日有效機印發票(每張發票最少 HK$100)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領棋開得勝利是封乙份。(禮品數量有限,先到先得,換完即止)

#沙田中心及沙田廣場之顧客須憑一張沙田中心及一張沙田廣場不同商戶發出之即日有效機印發票(每張發票最少 HK$100)，前往沙田中心 L3 禮賓部換領禮品。

7. Elephant & Piggie「豬」籠入水利是封

兒童故事書作家Mo Willems手筆的兒童繪本《Elephant & Piggie》中，可愛的Piggie入鄉隨俗特意穿上新年傳統服裝，帶領大家四出到各方親朋好友拜年，如此應節的利是封，無論派或收都一樣開心。 換領日期：即日起至2月4日

換領詳情：於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$500*或WINDSOR CLUB會員憑1,000積分+，即可免費換領「Elephant & Piggie 「豬」籠入水利是封」2套！ 名額：共1,080份 (消費換領900份；積分換領180份) (每日名額有限，先到先得，換完即止)

8. 「豬肥屋潤」利是封

荃灣廣場推出一套四款「豬肥屋潤」利是封，活潑可愛小豬換上四個各具特色的造型，並配以不同款式的新年服裝及賀年吉祥飾物，送上新春祝賀語。包括有：「順風順水」利是封、「大吉大利」利是封、「甜甜蜜蜜」利是封和「金銀滿屋」利是封。

換領日期： 即日起至2月4日

換領地點： 荃灣廣場L3樓層顧客服務中心

換領方法： 於場內以電子貨幣累積消費滿HK$1,000或以上；TWP VIP Club會員以800積分；憑即日發票即可換領一套8個利是封（一套四款、每款利是封各兩個；每人每日最多可換領3套。）

9. 「樂『豚』圓便條紙利是封

一套 3 款共 6 個，以 Greboo 九位家族成員新春賀團圓為主題。利是封上分別印上 Greboo 及 Sakura 兩夫婦、達摩不倒翁豬仔 Asobu，以及 Greboo一家 9 位豬仔家族成員的可愛萌樣。每個利是封更貼上一疊共十張便條紙，大家可在便條紙上寫上温馨暖心的祝福語句，將獨一無二的祝福心意傳遞，突破傳統利是封只有一種用途的框架，一物二用。

換領日期：即日起至2月4日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：MCP CENTRAL (新都城中心 2 期) L1 禮賓部



換領詳情：顧客於推廣期內在MCP CENTRAL (新都城中心 2 期) 或 MCP DISCOVERY (新都城中心 3 期) 商場以電子貨幣 (包括:信用卡、易辦事、八達通、支付寶、微信支付、雲閃付、Visa payWave 或 Apple Pay)即日消費滿$600 或以上,憑最多 2 張不同商戶的即日有效電子機印發票 (每張發票最少 HK$100 ),連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根,即有機會換領「樂『豚』圓便條紙利是封」一套。(名額 1,400 個,每人每日只限換領禮品一次,數量有限,換完即止。)

10. 皮革利是封

HomeSquare首次把皮革與紙雕工藝融合，推出一套四款以傢俱為主題的「家『添.喜』慶真皮利是封：吉祥如「椅」、五穀豐「燈」、花開富「櫃」、容光煥「發」。 此外，大家可於場內【家「添.喜」慶利是封．福印「壓」歲錢區】，免費利用皮革燙印機，在利是封的皮面印上金光閃閃的「金銀滿屋」或「合家平安」兩款吉祥祝福語。

換領日期：即日起至2月3日(逢星期五、六、日及公眾假期)

換領時間：上午11時至額滿即止

換領地點：沙田HomeSquare 1樓顧客服務中心

換領方法：於HomeSquare場內即日消費滿HK$6,800即可免費換領價值HK$499的家「添.喜」慶利是封禮盒乙套（一盒8個，共4款），每人每次只可換領一套，數量有限，換完即止。

HomeSquare【家「添.喜」慶利是封．福印「壓」歲錢區】開放詳情

日期：即日起至2月3日

時間：上午11時至下午6時

地點：沙田HomeSquare 1樓中庭【「家」添祝福桃花園】賀年裝置】新春裝置旁

詳情： 在推廣期內，將安排專人以皮革燙印機，免費為大家在利是封上印上金光閃閃的「金銀滿屋」、「合家平安」等吉祥祝福語。

費用：免費