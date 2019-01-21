【兒童健康】延誤診治川崎病可影響一生　認清六大症狀助及早治療

川崎病是兒童最常見的後天心臟病成因，發病高峰期集中在6個月大至5歲的幼兒階段，患者全身會有中型血管急性發炎。若果沒有及時接受治療，便有35%機會引發冠狀動脈瘤，影響一生。 攝影：陳樂希

香港兒科心臟學會前主席吳彥明醫生（中）

香港兒科心臟學會前主席吳彥明醫生表示，現時全港10萬名兒童中，約有70至100人患有川崎病，比20年前增加近1倍。他引用美國研究數據指，40歲以下因冠心病入院的人士中，有5%曾患川崎病，當中很多患有冠狀動脈血管瘤，顯示川崎病的深遠影響。

川崎病患者李樂麒（26歲）及其母李太。 今年26歲的患者李樂麒，因年幼時不幸延誤診治，一生受心血管疾病困擾。其母李太稱，樂麒3個月大時突然發高燒，並在第2天出紅疹。雖然她立刻帶兒子到私家醫院求醫，但當年醫院對川崎病認識不足，只當普通發燒。一個月後樂麒高燒仍然不退，醫院進行心臟掃描後發現情況不妙，轉介至伊利沙伯醫院才確診患上川崎病。 當年確診後，樂麒一直接受醫院的觀察及治療至今。他自小接受心導管手術，中學時期要「通波仔」，至半年前又再進行「搭橋手術」。患病以來，他在運動量及飲食習慣上都要有所控制，偶爾又會有心絞痛的情況出現。他指，曾經到私家診所求診談起病歷時，發現不少醫生不認識此病，故希望社會有更多認知。

成因不明 認清六大症狀

吳彥明醫生指，川崎病至今成因不明，醫學界普遍相信有遺傳傾向的患者受到某種感染，或接觸某種物質而引起的敏感反應。若父母或兄弟姐妹曾患上，發病率會以倍數上升，但不具傳染性。川崎病發病高峰期集中在6個月大至5歲的幼兒階段，家長可以留意以下病徵，有助及早治療：

1. 持續發高燒5天或以上（通常是39至40度）； 2. 手掌腳掌出現發紅、浮腫，手腳指腫脹，並在約2－3星期後出現脫皮現象； 3. 全身出現各式的皮膚紅疹； 4. 兩眼結膜充血，但無分泌物； 5. 口腔發紅、嘴唇紅裂，出現「草莓舌」（指舌頭上的乳突狀變紅突出，像草莓表面）； 6. 急性頸部淋巴結腫大。

若患者持續5天發高燒及以上另外4種病徵，便可診斷為典型川崎病，醫生會透過血液檢查及心臟超聲波等幫助確診。

香港兒科心臟學會主席李淑嫻醫生 治療黃金期為發病5至10天 若兒童及時得到診治，併發冠狀動脈病變的機會可大大降低。該學會主席李淑嫻醫生指出，若患者在發病的5至10天內透過靜脈注射血清免疫球蛋白（IVGG），患上冠狀動脈血管瘤的機會可減至5%，一般48至72小時內症狀會得到緩解，醫生亦會為患者處方亞士匹靈。不過她提醒，即使患者獲得及時治療，仍需一生持續監察病情發展。 高燒情況與流感有分別 另外，雖然川崎病跟甲型流感同樣會有發燒情況，但吳彥明醫生指川崎病的高燒情況是長期持續，任何藥物都不能抑制；流感的發燒幾天便會退。而川崎病沒有一個專屬的檢測，全靠醫生的經驗，但流感卻有快速測試。除了持續高燒，川崎病最典型的症狀就是眼、嘴唇、口腔都會紅裂。

為提高社會對該病的認識和關注，香港小童群益會及香港兒科心臟學會由1月19日至1月26日，舉辦「香港川崎病認知周2019」，包括專業研討會和家長講座等，冀家長對該病有更多認知，防患未然。

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