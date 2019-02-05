【親子關係】切忌讓孩子成為父母管教的戰場│駱慧芳

父母常因不滿對方管教孩子的方式，引起爭吵，甚至在教養事宜上互相對立、埋怨和指責，這不但影響管教的效果，更會累積彼此的不滿，長遠而言會影響夫妻的關係，對孩子帶來負面的影響。 夫妻各自有其成長的背景和價值觀，管教孩子有分歧是自然的事，關鍵是互相尊重、建立良好的溝通和默契，共同承擔責任，才能獲得作為父母的滿足感。透過以下的情景分享，盼能夠給大家一些反思和小貼士，做個開心合拍的父母，讓孩子可以健康快樂地成長。 【編按：作者為香港家庭福利會社會工作顧問駱慧芳】

情景：

小明升上小六後，黃生認為可給小明使用手機，外出時方便聯絡，並學習自我管理的能力。但黃太不同意黃生的做法，小明仍在小學階段，不適合擁有手機，擔心小明沉迷玩手機，會影響眼睛的健康，減低他對其他活動的興趣，但黃生最終買了一部手機給兒子，小明非常開心。自此黃太和黃生經常因兒子使用手機事宜爭執。 有一天晚飯後，小明偷偷看手機，被黃太發現，即責罵小明：「你成日睇手機，你真係想眼盲啦！」小明發脾氣大聲說: 「我冇睇手機！」黃太向黃生投訴 : 「你唔聽我講，買手機俾個仔，叫你喺屋企唔好俾手機佢，而家造成惡果！」黃生覺得好煩，從書房走出來責罵小明沒有自制能力，要收回小明手機，小明仍駁嘴大聲說他沒有看手機，黃生見小明的態度差很氣憤，作勢要打小明，黃太勸阻，小明大哭…

（Getty Images） 反思的問題 : 1. 黃生知道黃太不同意，但仍決定買手機給小明。你認為他背後有什麼想法、心情和所重視的？ 2. 黃太的擔心是合理和充份，為何未能打動黃生接納她的意見，共同商議給兒子手機的事宜？ 3. 夫妻二人的溝通出現了什麼狀況？各自表述，但沒有共識？大家太忙沒有詳談，隨己意決定？多批評，少鼓勵？

小貼士 ：做個開心合拍的父母

1. 坦誠溝通、用心聆聽、勿獨斷行

在子女教養方面，父母遇到分歧時，特別是那些重要決定如升學選擇及生活作息安排，一定要找一個安靜的時間，彼此平心靜氣，聆聽對方的關注，為孩子的好處著想，訂立共同的最高原則及目標，商議合適可行的跟進方案，切勿把孩子牽入父母的爭拗中，使情況變得複雜，增加親子和夫妻的磨擦。

正如上述情境，黃生很重視與兒子關係，想與兒子聯繫而乏略了黃太的意見和感受，獨自行動，引起夫妻互相埋怨，令管教效率事倍功半，孩子也成為爭拗的焦點。其實在子女管教，不是說誰對和誰錯的，而在乎尊重、體諒，與對方配合。

2. 停止抱怨、修正錯誤、共同進退

黃太的意見是恰當的，但她不停在孩子面前否定、批評黃生的做法，只會產生負面的情緒，並不會改善孩子的情況，不能幫助和鼓勵黃生修正管教的方法，反而累積負面的情緒，令父母失去管教的焦點和自亂陣腳。

必需停止埋怨、指責，用温柔的說話，接納對方的不足，明白對方的好意是想孩子學習自我管理，與黃生商量對策，改善孩子的情況，訂立一致做法。例如在家時，孩子不可使用手機，以家庭遊戲代替孩子使用手機的時間，更能連繫親子關係。最重要是夫妻互相體諒難處，給予對方鼓勵，一起修正問題，找出解決的辦法。

3.多說欣賞的話、感謝對方的努力和貢獻

做人父母甚艱難，壓力也很大，夫妻二人必需好好守護和培育婚姻的關係。除了關愛孩子，別忘記愛護你的伴侶，因他/她是你教養孩子的重要拍擋。多說欣賞的話，多想對方的好處及優點，多說對不起、少批評、少指責、少埋怨，必能化解誤會，這樣做開心合拍父母並不是難事。

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