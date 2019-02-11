【Happy School】亞小跳出課本培養軟實力　讓學生做「最好的我」

亞斯理衛理小學是區內家長認同是一所「HAPPY SCHOOL」的學校之一，校園主張以體驗式學習去培養學生的知識、態度、技能等未來所需的軟實力為方針。因此，你們在公園看見亞小的學生不要覺得奇怪，他們只是在了解自己居住的社區，學習甚麼是植物、動物！認識身邊的事是需要走出課堂，而不在是困在課本的彩印A4紙上。

HAPPY SCHOOL不是HAPPY就算

林校長認為：「HAPPY SCHOOL是學術與生命成長並重的學校，我們不是不著重學術，只是我們透過甚麼方式讓小朋友學習才是重點。我們今日可以教他一堆知識，然後期望他們明天就學有所成，這種心態是不對的！小朋友需要讀6年小學、6年中學再4年大學，足足有14年時間去學習，我們需要的是培養他將來面對未知世界也用得著的軟實力。」

校長再補充，以往我們都是著重如何提升小朋友學術方面的成績，但一些軟實力如溝通、批判思考、創意思維，很多時我們都不重視這些東西，但正正這些東西都是十分重要！因此學校會更傾向去提供或營造出一些可以提高他們軟實力的學習環境，這些東西是在課本學不到的。

百人雨天操場午膳 一星期中，亞小會有兩日的午膳時間是在雨天操場度過，屆時所有小一或小二的同學會聚集於此，自己隨便找個位置坐下，會有家長義工幫忙派飯，老師維持秩序。 林校長直言「現在的小朋友很少有真正和別人溝通的機會，早會要安靜、上堂要安靜，回家也可能要先做功課，一日之內到底小朋友能和人接觸的機會有多少？」而學校的目標，就是希望營造他們需要的環境，他們少溝通機會，我們便特別設計這個午膳時間。他們要學懂守規矩排隊，取飯要主動張口和家長義工說謝謝，更會接觸其他班別的小朋友，讓他們和不同的同學、老師甚至家長聊天。

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「做中學」取代常規課堂

亞小以LBD（Learning By Doing）課程取代小一及小二的常識科常規課堂，並且他們常識科也不需要書寫形式的考試。以小一課題為例，其中一個單元叫「我們的學校」，但如果跟常規課堂教法，小朋友學到的只是課本上的「學校」，並非自己就讀的「學校」。

因此亞小的LBD課程主張跳出課室，老師會帶他們去逛自己的校園，了解學校有甚麼設施方便他們的校園生活，認識校工、其他老師。認識了學校為他們服務的人後，同學需要去感謝他們，煮東西去做一個感恩派對！同學要去超市買材料，過程涉及金錢，當中更發現原來現在的小朋友連硬幣也沒有見過，因為有八達通；還需要和其他同學商討做甚麼買甚麼，涉及溝通能力，LBD課程不是為了走出課室而走出課室，只是更希望同學在沒有壓力的狀態下，不知不覺學習到更重要的技能和軟實力。

而記者採訪當日，亞小的小一同學食完午膳後便集體乘坐巴士到美孚公園上LBD課堂，過程中兩名老師負責一班，整個下午時段，小朋友便自行到公園去找不同的植物、生物、設施，然後用Ipad拍下照片，完成老師提供的小任務。

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老師同樣HAPPY

亞小生命培育(正向教育)的嚴主任分享，HAPPY SCHOOL的HAPPY同樣適用在老師身上，學校內的老師普遍年輕，大家都對教育行業有熱誠，雖然我們的工作量或許會比一般學校老師多，要設計課程，外出教學需要更多人手，甚至需要作更多準備以防遇上突發事情，但是卻做得很開心！因為自己在做自己認為有意義的事，忙得是有價值的。

全港首間校內影院 上映自己電影、學英文

亞小還有一個十分特別的新設施，他們校內擁有一間專業配備4K超高清投影機的電影院，舒服的座位全是韓國訂做，可容納51位同學。林校長希望透過播放有意義的電影促進生命教育，以及成立「午間院線」，小朋友可以向老師領取一套五張的電影票，於一星期內的20分鍾午休時段觀看一套完整的英文電影學英文。

未來校長更打算對外開放影院，服務區內長者，而校內亦有聘用來自媒體行業的專業人士教小朋友拍片做節目，小朋友將來或許有機會看見自己的「小電影」在學校的影院上映。

最想小朋友「做最好的我」

對於越來越多家長希望挑選一所HAPPY SCHOOL就讀，林校長認為要成為一所HAPPY SCHOOL不是容易的事，最需要的是家長認同、老師的配合以及改變的空間。而在亞小的理念當中，林校長希望所有同學只需要做「最好的我」，每個人都有自己的強項，同學需要做的是每天進步「你就做最好的你，我就做最好的我，不需要比較」！

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