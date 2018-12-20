【Happy School】低年級唔考試、上堂不用坐定　救恩學校反轉傳統

在救恩學校（小學部）的課室，你不會見到一排排坐得整整齊齊的學生，甚或你會看到有人趴在地上上課、有人在課室的角落看影片、有人「自出自入」地到儲物架拿東西。你看不到傳統校園硬梆梆的規矩，連課外活動更是由校長帶領學生往山上跑！ 攝影：鄧倩螢 拍攝、剪接：李賢華

林克忠校長 是不是沒有考試就是Happy School？在救恩學校（小學部），一、二年級和三年級的上學期並不設考試，也沒有參與TSA評估。是不是有豐富的課外活動就是Happy School？該校校長林克忠擁有山藝教練牌照，最愛帶學生通山跑，走100公里的「救恩毅行」又到香港「四極」遊，連四、五、六年級的秋季旅行都是行山，上山下海都玩齊。 低年級不考試、拒參與TSA

不過，林校長卻說：「Happy其實很籠統，我們重視的是Joy。」他強調Happy是外顯的情緒，而Joy是令小朋友有持續地歡愉的感覺，「願意學習、願意探究，找到自己的興趣和熱誠，能跨過難點，獲得學習的滿足感」。

雖然低年級不考試，但不代表學生不用理會學業，而是學校利用了進展性評估、小型Project、功課和老師課堂觀察等不同的方式，在學生不知不覺之間，已讓老師了解他們學習的進度。即使高年級的考試也不是強化科目的應試文化，「考試只佔一部分的分數，另外亦靠平時分」。平日的功課則拒絕重複的練習和操練，重視學生解難的能力。

林校長堅守上任校長陳梁淑貞的決定，救恩的小學生並不參加TSA評估。「TSA的目的是政府希望了解全港學童的表現，亦是讓學校知道在比較下的水平」，但林校長認為救恩的學生在學術上，不論語文或數學均表現出眾，亦不必要和其他學生作比較，只需要與自己比較，給予自己高而合理的期望，才是愉快學習的真締。「始終學生應付TSA也需要時間去練習題型、少量操練，假如利用這些時間去做一些深度學習，會更為理想。」他補充說。

救恩學校的課室設計和上課時間是怎樣？（按圖了解）

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林校長：行山不是齋行 除了在學術和課室設計上的心思，學校亦著重學生「找到自己的興趣和熱誠」。因此，除了在課餘時間提供不同範疇的課外活動外，每個星期亦有一天，高年級學生們會提早吃飯，讓放學前有2個多小時按興趣，選擇自己想發揮的專項。四年級的男女學生可上烹飪和針黹課程，而體育方面則可以選擇足球、籃球、美式足球或是山藝一級課程，希望他們拉闊學習的層面。 「其實山藝的元素已滲入學校不同的活動之中。」林校長說。原來剛過去的10月，四、五、六年級的秋季旅行就是一起行山；領袖生活動更在學校嘗試露營、在校舍3樓游繩下降；還有舉辦「香港全境行紀錄：香港四極」，帶領學生到香港東、南、西、北4個地方露營和遊覽；而「救恩毅行」則是分7天，和學生一起完成100公里的毅行者路線。

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這麼多的山藝活動，主要是因為林校長認為學生擁抱大自然是非常重要。「郊外有很多探究的機會，我們一起認識不同的樹木，甚至見過野豬。」時下不少年輕人也愛上了行山，但亦時有意外發生，林校長希望學生在學校也會學到生存的技巧，而當中涉獵的團體合作、溝通協作、堅毅不屈的精神更是不在話下。「最重要是學生不再只低頭看手機，多看看我們藍色的天空，接觸大自然！」 奉行正向教育 不會記「缺點」 另一個林校長積極推行山藝的原因，是學校奉行正向教育。他發現運動和行山，均能令學生的健康和心靈也更為健康。 除此以外，學校亦沿用正向的賞罰制度，學生做錯了，不會被記上「缺點」或「大過」，而是讓學生知道有後果，「you make it, you fix it」，例如他們與同學爭執就要復和，讓他們為自己的錯誤負上責任，同時也建立與他人的良好關係。林校長說，學校的名句是「it’s ok to make mistake, but I learn」，「學生在學習之中有高期望，學校有高支援，他們有自信、有亮點，願意挑戰自己，在學習上擁有滿足感，自我形象正面，小朋友去到咁，你仲想點呢？」他笑說。

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