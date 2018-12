【Happy School】低年級唔考試、上堂不用坐定　救恩學校反轉傳統

不過,林校長卻說:「Happy其實很籠統,我們重視的是Joy。」他強調Happy是外顯的情緒,而Joy是令小朋友有持續地歡愉的感覺,「願意學習、願意探究,找到自己的興趣和熱誠,能跨過難點,獲得學習的滿足感」。

雖然低年級不考試,但不代表學生不用理會學業,而是學校利用了進展性評估、小型Project、功課和老師課堂觀察等不同的方式,在學生不知不覺之間,已讓老師了解他們學習的進度。即使高年級的考試也不是強化科目的應試文化,「考試只佔一部分的分數,另外亦靠平時分」。平日的功課則拒絕重複的練習和操練,重視學生解難的能力。

林校長堅守上任校長陳梁淑貞的決定,救恩的小學生並不參加TSA評估。「TSA的目的是政府希望了解全港學童的表現,亦是讓學校知道在比較下的水平」,但林校長認為救恩的學生在學術上,不論語文或數學均表現出眾,亦不必要和其他學生作比較,只需要與自己比較,給予自己高而合理的期望,才是愉快學習的真締。「始終學生應付TSA也需要時間去練習題型、少量操練,假如利用這些時間去做一些深度學習,會更為理想。」他補充說。

救恩學校的課室設計和上課時間是怎樣?(按圖了解)

這麼多的山藝活動,主要是因為林校長認為學生擁抱大自然是非常重要。「郊外有很多探究的機會,我們一起認識不同的樹木,甚至見過野豬。」時下不少年輕人也愛上了行山,但亦時有意外發生,林校長希望學生在學校也會學到生存的技巧,而當中涉獵的團體合作、溝通協作、堅毅不屈的精神更是不在話下。「最重要是學生不再只低頭看手機,多看看我們藍色的天空,接觸大自然!」

奉行正向教育 不會記「缺點」

另一個林校長積極推行山藝的原因,是學校奉行正向教育。他發現運動和行山,均能令學生的健康和心靈也更為健康。

除此以外,學校亦沿用正向的賞罰制度,學生做錯了,不會被記上「缺點」或「大過」,而是讓學生知道有後果,「you make it, you fix it」,例如他們與同學爭執就要復和,讓他們為自己的錯誤負上責任,同時也建立與他人的良好關係。林校長說,學校的名句是「it’s ok to make mistake, but I learn」,「學生在學習之中有高期望,學校有高支援,他們有自信、有亮點,願意挑戰自己,在學習上擁有滿足感,自我形象正面,小朋友去到咁,你仲想點呢?」他笑說。