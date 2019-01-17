【Happy School】多元活動增趣味 水泉澳校長：愉快學習先學得好

「好，現在看我示範……」操場上的外籍教練中氣十足地向排列整齊的小學生說著，輕鬆地把腳下的皮球帶到目的地。同學們似懂非懂，但也帶著歡笑，模仿教練的姿態練球。離操場不遠的另一側，有一班同學隨著外籍老師生動的演出，忘我地投入話劇的世界。沙田91校網去年9月新成立的小學主力營造愉快學習的環境，鼓勵學生在輕鬆的情緒下自主學習，為吸收更多知識作好準備。 撰文：謝德勤 攝影：高仲明

位於沙田的東華三院水泉澳小學主張「學習都有得玩」的教學方法，所有小一的同學均有機會參與不同特色活動，藉以發掘學生的潛能。採訪當天，適逢星期二的「專家入課」，下午課的鐘聲一響，整間學校都彌漫著孩子歡愉的笑聲，同學於下午的課堂不是上英語、數學等傳統科目，而是跟專業導師，學習各類技能，包括游泳、創意藝術、小結他、英語足球及英語話劇。

巴西籍教練既傳授學生踢足球技巧，期間以英語溝通，亦增強學生的英語會話能力。

多元化英語教學環境

梁敦瑜校長為同學提供多元化的英語學習環境，希望從小培養他們擁有良好的英語能力。

談起學校的教育理念，梁敦瑜校長深信，從小讓同學浸淫在一個提供多方知識的快樂環境，才能培養學生的全面發展；水泉澳小學就是在這宗旨下成立的小學。以升中面試技巧為例，學校不會在同學高年班時才刻意催谷，而是低年班時透過日常的教學，一點一滴培養他們不同技巧，如提升他們的說話技巧或表達能力，增加他們的自信心等。

水泉澳小學以培育明日領袖為教學目標，亦著重學生的英語培訓，用多元化的教學活動，營造自主學習的英語環境。上午課程為常規教學，下午則是精心設計的特色體驗課程，綜合學生上午所學的科學、數理、英語等不同科目，然後於下午，採用較輕鬆的方式與學生上課，通過實踐及親身經歷，加深學生的印象。除了星期二的「專家入課」外，學校亦在其他日子舉辦不同活動，包括星期一的STEAM課程、星期三的校本遊歷課程及星期四的全球公民課，可見下午的課堂多姿多彩。

愉快回憶

(左起) 徐太、鄭太、梁校長、李太，家長都十分欣賞學校與家長有緊密的聯系，讓她們知道孩子在校的學習情況。

學校的教學理念得到不少家長的支持，三位家長分別為李太、徐太及鄭太都覺得學校的課程設計十分適合自己的孩子，特別是下午的「特色體驗課」增加了孩子的學習興趣。其中鄭太分享說：「小朋友入讀之後，學校給兒子帶來許多愉快學習經歷。他每天都非常期待上學，尤其喜歡遊歷課，因為老師會帶他們出外，認識社區，有些地方是他從未到過的！」

李太亦讚揚校長及老師很用心教導小朋友，讓她的女兒入讀後感到非常開心。「校長及老師都教了孩子很多東西，亦很照顧她的需要。」李太坦言，學校氣氛十分和諧，師生打成一片。徐太亦表示，兒子剛升上小學，所有事物都與幼稚園不同，但水泉澳小學的老師都很用心幫孩子適應新環境，亦用了不少活動教學助小朋友學習，她兒子英語的進步尤其明顯。三位家長均異口同聲地說，自己的小朋友在學校過得很快樂！