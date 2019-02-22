【親子好去處】參觀可持續資源館　前往2300年的未來世界｜貓媽媽

最近貓媽媽又物色了一個具有教育意義的學習好去處，它便是由香港浸會大學建立的「可持續資源館S Gallery」，目的是希望透過有趣的故事及利用不同的科技例如AR、4D、VR 來教育小朋友綠色概念、了解更多地球上不同資源的狀況及學習如何進行可持續生活。

這天當我們一家四口步入可持續資源館時，感覺就像進了一架太空船，銀色的牆身、恍似可看見外太空的窗戶，感覺逼真，看得出館內的設施在設計上花了不少心思。 進館前工作人員講解我們現時是活在2300年的時空，由於多年來人類濫用資源導致地球缺乏基本生活所需的物資、從此不再適合人類居住，因此我們這些生還者（參觀者）需要登上太空船生活直至地球自動修復及重新學習如何愛護地球、珍惜資源才可返回地球生活。 開始時每個小朋友也獲得一部「智能訓練機」，透過不同技術學習及吸取資訊。訓練的第一步便是坐進4D太空艙「地球號」了解地球狀況，過程中座椅會震動亦有噴煙效果，非常刺激。

然後便走進「探索資源」館，小小太空人可運用智能訓練機來掃描不同的生物了解它們的特性、有沒有瀕臨絕種的危機等等。現場還有展示一些真的動物標本及運用玩遊戲的方法來灌輸資訊給小朋友。 下一個展館便是「耕出未來」，裏面展示了不同高效及環保的有機耕種方法，讓小小太空人了解農夫的工作。區內還有數個互動遊戲包括「適時適種播種王」、「耕種輪流轉」、「害蟲天敵大鬥法」、「肥料攪拌棒」來教育小朋友需在返回地球後使用的可持續耕種方法。

接着我們走進「可持續生活館」，這區目的是教育人類碳排放的概念及鼓勵大家多支持本土農產品，這是因為本土的農產品進入巿場時由於地理位置較近而因此減少長途運輸所需的碳排放。 這是貓家姐很喜歡的展示區，因為這裡有她很喜歡逛的超級市場，而小朋友更可利用智能訓練機來嘗試購入產品。 這區還有一個用螢幕顯示的電子餐牌，餐牌上提及若人類持續濫用資源，很多食物也會隨着消失，或許從此我們便需要靠進食昆蟲、維他命、營養劑維持生命。看到這個畫面特別感觸，把殘酷的現實形象化的放在眼前，小朋友也會比較容易明白當中的嚴重性。 最後工作人員安排了一個環保工作坊，教育小朋友如何運用日常物用品製造自己的玩具實行upcycling減少垃圾。 可持續資源館

地址：香港九龍塘香港浸會大學

陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓1201室

費用：免費

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