要不要讓孩子哭？｜失敗媽媽之日常

陳皮媽是很容讓陳皮不開心時想哭便哭，只要不是在公眾場合妨礙到他人（例如圖書館、高級餐廳、有人在表演或演說之類的環境），也主張讓他哭個飽、哭個夠，只是教養原則不會因為他哭而有所改變而已，當然我也是會抱抱他去嘗試理解他的難過啦！因此，我照顧下的陳皮很常哭，但也算是快收聲的孩子。

而陳皮身邊的長輩則很怕孩子哭，也不斷會洗腦式告訴他「男仔唔會喊的。喊會俾人笑」。起初也會想說服長輩用我的教養觀來跟陳皮互動，當然，即使我多平心靜氣，總是會焦頭爛額不成功之餘，也有時候會令家庭聚會不歡而散。 我發現，尊重長輩有不同的意見也是非常重要。理解他們，容許他們在孩子面前表達自己的想法和信念，也是困難卻非常重要的愛的教育。

孩子的獨立思考、明辯是非，不是從自小只聽到同一價值觀和言語方式來形成。而是經過家長的言行、溝通互動、開放討論和真實感受而慢慢發展出來。 我實在不想孩子看不起和自己意見不一的人。 我實在不想孩子包容不到和自己性格、世界觀不一樣的人。 因此，由自己做起，陳皮媽，提提你，不要再試圖改變家人的說話和教養方式了！ 我們能改變的，真的只有自己。

失敗媽媽之日常（專頁：陳皮下廚）



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。