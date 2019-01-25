家長注意！歲半仍常哭鬧或哭超過20分鐘？專家：或是語言發展遲緩

哭泣、生氣是小小孩正常的情緒表徵，不過孩子開始發展語言以後通常不會再頻繁哭鬧，如果寶寶1歲半以後仍常常哭鬧、發脾氣，就要小心孩子語言表達能力出問題！

如果寶寶1歲半以後仍常常哭鬧、發脾氣，就要小心孩子語言表達能力出問題！（Gettyimages／視覺中國）

愛哭寶寶 語言發展比較慢

小小孩滿3歲以前多半會藉由聲音或動作來表達情緒，所以哭泣、生氣是孩子正常的情緒表徵。不過孩子在開始發展語言以後通常不會再頻繁哭鬧。如果1歲半以後仍常常哭鬧、發脾氣，代表語言表達能力出問題，才會把「哭」或「生氣」當作溝通的工具。李文瑋（台安醫院敦南兒童專注力中心技術長）解釋，語言發展落後的孩子無法用語言表達需求，因此會延續嬰兒期的表達方式——哭鬧來表達需求，當大人無法正確回應或滿足孩子的需求，孩子可能就會開始發脾氣。此外，個性內向的孩子，特別是有陌生人焦慮或分離焦慮的孩子在被強迫做自己不想做的事情時，也會用生氣或哭泣當作拒絕的工具。

寶寶語言發展進程 孩子大概到8個月左右會開始說單字，8個月～1歲會叫爸爸、媽媽，1歲以後開始說疊字，例如奶奶、布布，2歲進入語言爆發期，會一直說讓人聽不懂的話，3歲以後開始會講兩個字組成的單詞。

個性內向的孩子，特別是有陌生人焦慮或分離焦慮的孩子在被強迫做自己不想做的事情時，也會用生氣或哭泣當作拒絕的工具。（Gettyimages／視覺中國）

哭鬧超過20分鐘 恐環境適應不良

無論孩子是否有語言發展障礙，他們哭鬧的時間通常不會超過20分鐘。如果孩子持續哭鬧超過20分鐘，代表他有環境適應不良的問題。李文瑋指出，環境適應不良的小孩如果獨自進入陌生丶不熟悉的環境，並在這個環境持續待20分鐘以上，哭鬧的反應就會愈來愈強烈，並且完全無法聽從大人的指令，這一點爸爸媽媽要特別注意。

「觸覺敏感」孩子 情緒起伏大

在思考教養對策前，家長得先確認孩子頻繁生氣、哭鬧不是先天的生理因素。李文瑋表示，情緒起伏大、容易被刺激的孩子極可能有「觸覺敏感」的問題。這類型的孩子因為正交感神經過於敏感，視覺、嗅覺、味覺、聽覺和觸覺會被放大數倍，同樣的音量，其他人聽都覺得正常，在他聽來則會變成噪音。正因如此，他們特別容易受到外界影響而產生頻繁的情緒起伏。

要改善孩子觸覺敏感的問題，首先要讓正交感神經緩和下來。怎麼做呢？李文瑋指出，交感神經系統的反應強弱與負交感神經系統息息相關，通常一方上升，另一方就會下降。所以當交感神經反應過強，即須讓負交感神經的反應增加。定點重壓、擁抱、用觸覺刷刷身體、按摩都可以增加負交感神經的活動量。在緩和交感神經的同時，家長也要幫助孩子找到一個抒發情緒的管道。畫畫、學樂器、運動都是不錯的方法。

家長應幫助孩子找到一個抒發情緒的管道。畫畫、學樂器、運動都是不錯的方法。（Gettyimages／視覺中國）

面對愛哭鬧、生氣的孩子 父母應該怎麼做？

在排除先天觸覺敏感的問題後，就可以開始著手制定教養對策。

立即按圖看看孩子發脾氣時父母的應對方法▼

【父母注意！常見錯誤管教行為】

告別NG！立即按圖看看家長們常犯的錯誤管教行為▼

李文瑋 學歷：長庚大學職能治療學系學士 經歷：台安醫院表達性藝術治療中心兼職職能治療師、台安醫院敦南兒童專注力中心職能治療師 現任：台安醫院敦南兒童專注力中心技術長

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】