【深圳親子遊】三大Playhouse　小朋友放電、大人打卡一應俱全

三月是完全沒有長假期的月份，想和小朋友出外放鬆一下，或者只能到鄰近地區來個小小的「放電之旅」。隨着深圳的快速發展，近年也有不少適合小朋友的室內Playhouse開幕，今次介紹3個深圳地鐵沿線的親子好去處。

（王淑君攝） 木育森林 台灣品牌Wooderful Life以推廣「與木共享的美好生活」，推出了具啟發、教育和體驗意義的「木育森林」The Wooderful Land。而他們在深圳的旗艦店於去年2月2日正式開幕，位於「海上世界」地鐵站旁邊的商場，交通便利。該店佔地近400平方米，不只有供小朋友遊玩的「木育森林」遊戲體驗區，還有木製禮品販售，也有DIY手作體驗和輕食休憩區域。 「木育森林」設有6大遊戲區，包括「趣味遊戲區」、「互動遊戲區」、「闖關遊戲區」、「動態遊戲區」、「親子同樂區」，當中更有「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等大型遊戲，對學前至幼稚園階段的小朋友來說，都非常吸引！

+ 2

門外放BB車的地方。（王淑君攝） 進去的時候，有擺放BB車的地方，也需要脫鞋和消毒也能進去。這裏有近50款木育遊戲，分散在 6個遊戲區域。裏面的遊戲需要家長一起來玩，與孩子一同互動交流，共度一個美好時光。 地址：深圳南山區蛇口街道海上世界環船廣場BC區第1層C106-109商舖 營業時間：周日至周四 早上10時至晚上10時、周五至周六 早上10時至晚上10時半 電話：0755-21611053 交通：從深圳灣過境，乘坐的士約人民幣30元。地鐵2號線「海上世界站」A出口。

+ 24 + 23 + 22

（王淑君攝） 此外，海上世界站本身是一個環繞大船的廣場，不少知名食店林立，也有很多簡單的小遊戲設施，大人小孩都能在這裏玩上一天。

+ 3 + 2

（深圳溜娃指南圖片） Meland Club Meland Club在去年9月才新開張，是3個主題Playhouse之中佔地最廣，約3,000平方米，當中最厲害的就是佔了1,200平方米的世界主題迷宮，接近是整個樂園的一半面積。迷宮中有多種不同的攀爬通道、滑梯和奔跑的區域，非常刺激好玩。另外，最吸引的莫過於是擁有20萬個波波的波波池，再與20多種的體感設施連接，一看就想玩。 地址：深圳市深南大道9668號萬象天地3樓SL382 營業時間：早上10時至晚上9時半 電話：0755-26914479 交通：地鐵1號線高新園站A出口。

+ 21 + 20 + 19

（深圳溜娃指南圖片） 奇樂兒巴迪總動員主題樂園 該主題樂園佔地1,800平方米，專為0至12歲小朋友而設，設計了多款不同的遊樂區，旨在培養小朋友的創造力、想象力和身體體能。而樂園以「人體科學」（Human Body Exploratory）為主題，大門已設有牙齒、眼睛、嘴巴等器官，待小朋友進入樂園後，再逐一探索人體的奧妙。 樂園位處上梅林站附近的商場，假如爸爸媽媽想帶小朋友前往，在落馬州福田口岸乘坐深圳地鐵會較為便捷。 地址：深圳市上梅林中康路與梅林路交叉口卓悅匯3層 營業時間：周一至周四、周日 早上10時至晚上10時；周五、周六 早上10時至晚上10時半 電話： 0755--82575224 交通：地鐵4號線、9號線上梅林站