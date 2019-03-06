【小一報名】英華小學小一入學簡介會　五場提供4千個名額

深受家長歡迎的直資小學英華小學，將於6月15及16日舉行五場「2020-2021年度小一簡介會」，並於4月1日上午9:00接受網上報名，提供4千個名額予家長參加。舉辦日期較往年提早逾一個月，而場數亦由往年6場減至5場。今年簡介會由即將卸任的林浣心校長及新任校長陳美娟校長一同出席，向家長解說入學要求和須知。

簡介會最快二十分鐘爆滿 英華小學為傳統的直資男校，一直深受家長歡迎。兩日共5場簡介會約提供4千名額予家長參與，過往簡介會有學生、老師及副校長分享學校的活動及教學理念，還有最為家長津津樂道的環節是林校長介紹英華學生的生活點滴、分享學生來信等。 而今年更會有下學年新上任的陳美娟校長在場，相信不少家長都希望藉此了解新校長作風，及收生的要求等。根據近年簡介會網上報名情況，有家長在網上討論區表示最快在二十分鐘內所有名額已爆滿。

而參考上年2019/20年度報考小一的學生高達人數為4979，學校提供小一學額為160個，即約31人爭一個學位，2020－21學年小一收生學額為165人。根據過往面試模式，共分為三輪，第一輪面試只會有10%學生可以進入第二輪面試，最後第三輪面試需家長一同出席與校長傾談。

兒童發展及升學專家Ken Sir 兒童發展及升學專家Ken Sir說：「英華向來重視孩子的品格、閱讀能力，主動及積極性，對於父親在平日家庭教育上的投入度亦十分看重。而過去面試第一階段是集體面見，第二輪就變為5人一組；林校長曾經講過第三輪面試題目不會有前設，通常是從閒話家常中跟家長互動來提問。」有參加過面試的家長指出，校長會在第三輪面試時，向爸爸及媽媽了解與兒子日常相處及管教的情況，如有多過一名子女的家長，更有機會被問及照顧其他子女時的情況。

2020/21學年料學費每年逾1萬8千元

參考校網資料，2018－19年度英華小學全年學費 18,000 元，分 10 期繳交，未有公布未來是否作出調整。

英華小學一入學簡介會：

日期：6月15日（第一、第二及第三場）

時間：上午9時至11時；下午1時至3時；下午5時至7時

名額：約800個一場

接受網上報名日期及時間：2019年4月1日 (星期一)上午9:00開始

日期：6月16日（第四及第五場）

時間：下午2時至4時；下午6時至8時

名額：約800個一場

接受網上報名日期及時間：2019年4月1日 (星期一)上午9:00開始