【鼻敏感】紓緩鼻水不斷困擾　芳療師媽媽推介自製「舒呼油」

育有一對孖仔的Cherry（荔枝孖媽），曾經受到鼻敏感困擾，經常嚴重至鼻涕、眼淚都流出來。但用過一些複方精油後，情況大大改善。身為芳療師，她推介了一個簡單配方，讓大家可以DIY一款支援呼吸系統「舒呼油」。

Cherry為美國NAHA國際芳香治療師，育有一對孖仔。（照片由受訪者提供）

Cherry指自己當初是用一支含有藍膠尤加利 Eucalyptus Globulus、馬鬱蘭 Marjoram、澳洲尤加利 Eucalyptus Radiata、薰衣草 Lavender、薄荷 Peppermint等成份的複方精油。她將滴1 滴精油在面紙上，之後對折，放在口罩內吸嗅。除了可以支持呼吸道之外，還可以隔絕外界各種異味，很多時在公共交通工具會用得上。

另外，平日家居中亦可以配合超聲波精油擴香機，在室內擴香以上提及的複方精油。她坦言，其實健康生活是一套整全的概念，日常可以多留意如何改善環境、避開過敏原等等。最重要是，要提升免疫力的話，就要有確保自己和家人有充足睡眠；有良好飲食習慣，多吃蔬菜、水果。每星期要運動2至3次，每次要有達到心跳加快、流汗程度的30分鐘運動。最後，出外曬曬太陽攝取維他命D，也可以為腸道補充益菌，提升整體免疫力。

注意事項：