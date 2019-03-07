【鼻敏感】紓緩鼻水不斷困擾　芳療師媽媽推介自製「舒呼油」

鼻敏感一直都是令大人細路頭痛的問題，想紓緩一下這個困擾，大家不妨可以從精油著手。
育有一對孖仔的Cherry（荔枝孖媽），曾經受到鼻敏感困擾，經常嚴重至鼻涕、眼淚都流出來。但用過一些複方精油後，情況大大改善。身為芳療師，她推介了一個簡單配方，讓大家可以DIY一款支援呼吸系統「舒呼油」。
（VCG圖片）
村料：
澳洲尤加利精油 Eucalyptus Radiata Essential Oil - 2 Drops（適合老人，小朋友，體弱者）
薄荷精油 Peppermint Essential Oil - 1 Drop（24個月以上合用）
薰衣草精油 Lavender Essential Oil - 1 Drop
以10ml *綜合複方純植物油混合以上3種精油一起使用，有需要亦可以加入roll on樽，成為滾珠方便使用。
使用方法：
將「舒呼油」塗在鼻子四周、胸口、上背，有需要時亦可塗抹頸部兩側。
其他建議可用嘅精油：
綠花白千層精油 Melaleuca Quinquenervia Essential Oil
羅文莎葉精油 Ravintsara Essential Oil
藍膠尤加利精油 Eucalyptus Blue Essential Oil
Cherry為美國NAHA國際芳香治療師，育有一對孖仔。（照片由受訪者提供）
Cherry指自己當初是用一支含有藍膠尤加利 Eucalyptus Globulus、馬鬱蘭 Marjoram、澳洲尤加利 Eucalyptus Radiata、薰衣草 Lavender、薄荷 Peppermint等成份的複方精油。她將滴1 滴精油在面紙上，之後對折，放在口罩內吸嗅。除了可以支持呼吸道之外，還可以隔絕外界各種異味，很多時在公共交通工具會用得上。
另外，平日家居中亦可以配合超聲波精油擴香機，在室內擴香以上提及的複方精油。她坦言，其實健康生活是一套整全的概念，日常可以多留意如何改善環境、避開過敏原等等。最重要是，要提升免疫力的話，就要有確保自己和家人有充足睡眠；有良好飲食習慣，多吃蔬菜、水果。每星期要運動2至3次，每次要有達到心跳加快、流汗程度的30分鐘運動。最後，出外曬曬太陽攝取維他命D，也可以為腸道補充益菌，提升整體免疫力。
注意事項：
－ 綜合複方純植物油內含椰子油、芝麻種子油、葡萄籽油、甜杏仁油、小麥胚芽油、向日葵籽油、橄欖果油成份。
－精油不能直接塗抹在皮膚上，要經稀釋。
－小心選擇精油，因為其品質是非常重要。
－如要服用西藥，請跟精油間隔使用。因為會有相沖的情況，要留意使用的時間。