女人有更年期是為湊孫？新研究進一步證實祖母幫手湊對BB益處多

你聽過「祖母假說」嗎？這個理論講的是有祖母（包括外祖母，下同）幫忙帶孫，能讓人類活得更好，而最近這個理論又有了新的發展。

人類的更年期很特別

以人類來說，女性一生會經歷初經、青春期再到更年期是再自然不過的事情。然而，在動物界中，女性的更年期並不那麼常見，多數動物從成年開始，一直到死前都具有生育能力。目前已知除了人類之外，只有4種哺乳類動物有更年期，而且牠們都是鯨魚類。

因為祖母可以帶孫

所以，為什麼人類會有更年期？女性的更年期對全人類來說又有什麼好處呢？關於這個問題有很多種看法，其中一種論點叫做「祖母假說」（grandmother hypothesis）——也就是40-50歲的女性到了更年期成了祖母就可以幫忙帶孫子，這比自己生、自己養還更有競爭力。

帶孫的帶孫 生孩子的生孩子

總的來說，祖母假說的看法是，因為祖母們可以幫忙帶孫，所以有生育力的女性可以生更多胎。有長壽基因的祖母們可以帶更多的孫子，就能讓這種長壽基因傳遞下去。

「祖母假說」(grandmother hypothesis)──40-50歲的女性到了更年期成了祖母就可以幫忙帶孫子，這比自己生、自己養還更有競爭力。（GettyImages／視覺中國）

祖母們很有效率

不過「祖母假說」並沒有太多相關研究或證據，猶他大學人類學家霍克斯（Kristen Hawkes）是第一個提出相關證據的學者。霍克斯認為，生活在坦桑尼亞以狩獵、採集維生的哈札人（Hadza），因為祖母們在覓食上非常有效率，所以能讓媽媽們餵養更多孩子。

近現代的加拿大和芬蘭

最近，在《當代生物學》又有了2篇和祖母假說有關的研究，分別是17世紀的加拿大魁北克省和18世紀的芬蘭，或許能讓大家對於祖母這個角色有不一樣的認識。

生活在坦桑尼亞以狩獵、採集維生的哈札人(Hadza)，因為祖母們在覓食上非常有效率，所以能讓媽媽們餵養更多孩子。（GettyImages／視覺中國）

從第一批移民的資料都有

在加拿大魁北克省的聖勞倫斯谷（St. Lawrence Valley），當地從1608年法國天主教教會抵達開始，便詳細記錄下教區內每一筆和出生、婚姻、死亡有關的紀錄。負責這項研究的演化生物學家柏杰隆（Patrick Bergeron）表示，他們找到了第一批從法國來到當地定居者的所有資料，「當時的生活很艱難，在某幾年有三分之一的孩子甚至活不到一歲」。

和外祖母家距離遠近有差

柏杰隆（Patrick Bergeron）分析了100年來這個教區內，外祖母和女兒成家後生活距離的遠近，以及孫子輩的人數和壽命。結果發現，外祖母和女兒生活距離越遠，女兒生下的孩子數量就越少。如果外祖母住在附近能幫忙帶孫的話，每個小家庭內平均能活到15歲的孩子也會比較多。

外祖母生活距離越遠，女兒生下的孩子數量就越少。（GettyImages／視覺中國）

半數活不到15歲

「當時的女性有很多孩子，平均一個人差不多生8胎，」和柏杰隆（Patrick Bergeron）共同完成這項研究的伯恩大學演化生物學家恩格哈特（Sacha Engelhardt）說：「但當時的環境很辛苦，一名女性生的孩子當中有一半在15歲前就死了。」

柏杰隆（Patrick Bergeron）和恩格哈特（Sacha Engelhardt）的資料庫當中，每名祖母擁有的孫子數量從1-195人都有。

「祖母假說」最佳佐證

如果比較同一個外祖母的後代，女兒成家後搬到距離娘家200英里遠，比起住在和娘家同一個教區的女兒，前者平均所生的孩子人數會比後者少了 1.75，意即和「媽媽」住得近一點，在當時確實會讓女兒生更多的孩子。柏杰隆（Patrick Bergeron）和恩格哈特（Sacha Engelhardt）的這份研究，可說是截止目前為止最能佐證「祖母假說」的研究成果。

「媽媽」住得近一點，在當時確實會讓女兒生更多的孩子。（GettyImages／視覺中國）

為什麼祖母不能更長壽？

如果「祖母假說」真的這麼厲害，只要祖母幫忙帶孫就能延長孫子的壽命，還可以多子多孫多福氣，那為什麼人類的年齡總有個限制，不會讓祖母們一代比一代更長壽？如果祖母們能從孫子帶到曾孫，對於人類來說不是更好嗎？或許接下來這個研究就能解開這個謎題。

祖母為何不能再長壽一點？按圖看解答▼

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】