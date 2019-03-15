【親子餐廳】馬鞍山首間兒童餐廳　小廚房、化妝間滿足孩子願望

又有新親子餐廳開幕了！馬鞍山We Go Mall於去年才開張，店舖陸續進駐，而全新兒童餐廳Whizbo Kids Café亦於今天正式營業。佔地5,000平方尺，設有小朋友最的波波池和木粒沙池，不過最令人驚喜的，相信是升級小廚房「小煮子天地」和華麗的「夢幻化妝間」。 攝影：鄧倩螢

We Go Mall的吉祥物BODHI也來了玩呢！ Whizbo Kids Café是由國內著名親子餐廳PINOLO與香港百利保集團的合作項目，佔地5,000多平方呎，設置不同的親子遊樂設施，部分更由韓國著名品牌Kids Factory擔任設計，例如繩網、「小煮子天地」的玩具廚房和「夢幻化妝間」。後兩者的玩具豐富且逼真，必定滿足到小朋友喜歡模仿大人的願望！ 而最大的賣點則是結合了投影計分遊戲的「雪白波波池」，一組設施連結了繩網、滑梯、波波池和投影計分遊戲，從玩樂中訓練小朋友的體力和手眼協調能力。

入口、木粒沙池、雪白波波池：

+ 6 + 5 + 4

「小煮子天地」:

小朋友最愛「煮飯仔」，餐廳的玩具廚房不但有各式各樣的煮食工具，包括電飯煲、微波爐、煮食爐，還有提供了一個小型超市，讓小朋友一圓行超市東摸西碰的願望。除此之外，入面也有一個角落放了各樣打掃玩具，例如Dyson玩具吸塵機，培養小朋友愛上做家務。

+ 7 + 6 + 5

「夢幻化裝間」:

每個小女孩渴望成為公主，打扮得漂漂亮亮！而餐廳中就有一個華麗的化妝間，讓小少女們把夢想化為現實。粉紅色的設計，更有專業的鏡子和舒適的椅子，還有不同的兒童化妝玩具，而且公主服飾也一應俱全，終於不用玩媽媽的真化妝品了！

+ 3 + 2

除了以上的兒童玩樂設施，還設有由韓國品牌設計的繩網陣，以及運用了科技把兒童手繪的圖畫投影在屏幕上的「魚樂天地」，不論是好動或好靜的小孩，也能有自己喜歡的玩意。

餐廳內設有育嬰室，也有2間親子洗手間，有專為小朋友而設的小型馬桶。不過，洗手間的數量較少，一旦人多，可能需要排隊輪候。

而餐廳的食物由廚藝專家Bowie Yim主理，不少以卡通造型上碟，非常可愛。

+ 2

Whizbo Kids Cafe

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號店

查詢及訂座：2623 0396

收費：

周一至周五，成人（餐牌最低消費）$80，小朋友入場費$158／3小時，包小食一份

周一至周五（下午2時至5時），成人（餐牌最低消費）$50，小朋友入場費$48／1小時

周六、日及公眾假期，成人（餐牌最低消費）$120，小朋友入場費$188／2小時

*超時每30分鐘，周一至周五收費$40，周六、日及公眾假期$50

*小朋友限高140cm