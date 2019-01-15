【周末好去處】全新2萬呎親子餐廳　玩轉兩層高飛船食七彩甜甜圈

又有新子玩樂餐廳開張了！荃灣愉景新城以一站式健康餐飲、探索玩樂及家庭購物空間為賣點的Donut Village已經開幕，場地總佔地面積逾2萬平方呎，當中最囑目的必定是「Donut Café」！

與其他同類型的場地相比，Donut Café的玩樂設施不算多，但勝在與用餐區貼近，家長可以邊吃邊留意小孩動向。

還未走進Cafe，就已被樓高兩層的大型飛船吸引。場內遊樂設施主要分為多元玩樂設施及幼兒區。3-8歲的小朋友可於飛船、繩網及滑梯自由上下穿梭及探索；而幼兒則可在下層的軟積木區及馬戲帳蓬嬉戲，或於迷你超級市場，讓他們透過角色扮演發揮創意！

迷你墨西哥卷，HK$108。

除了玩樂設施，相信大人亦十分著重食物的質素。餐廳為滿足大人及小朋友需要，特以近年外國流行的Impossible Meat（植物肉），設計出一系列健康又美味的餐單，另外亦有多款色彩繽紛、讓人胃口大開的甜品。餐廳提供的食物不但賣相漂亮，而且含不少蔬菜，味道亦是期待以上。記者並不特別喜歡吃漢堡包，但由素肉、綠茶軟包製成的The Impossible Burger口感十分豐厚，記者吃了一半後先到鄰區拍照，回來後發現漢堡包被職員收走了，不禁有點失落，這麼健康又好味的漢堡竟然不能全部吃完，實在太可惜了。​

值得一提的是，餐廳的配套十分貼心，除了需要脫鞋進場，洗手間全是獨立親子廁所，另外亦有哺乳室室及換片間。

Donut Café收費詳情