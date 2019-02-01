小孩化身餐廳「小小懂事長」　落單、煮食、上菜感受上班辛勞

「侍應，唔該！」應聲而來的是2個只有2歲多的小朋友──「陳皮」和「花生」。這2位小侍應是第一屆籽樂廚房的「小小懂事長」，他們負責管理一晚餐廳的營運，招待親友。參與活動的家長指，希望小朋友體驗父母上班辛勞，食物得來不易。而當晚籌得的款項，將會捐給指定的慈善機構。
攝影：歐嘉樂
陳皮（右）和花生（左）第一次擔任「小小懂事長」。
這個星期二，是社企餐廳籽樂廚房的例休日，不過依然熱鬧非常。事關2位「小小懂事長」已在準備食材，幫忙把蘋果刨皮、切好菠蘿和水蜜桃，又把粟米、腰果和蘋果混合成沙律，做事有板有眼。
籽樂廚房是一間聾健共用的社企餐廳，逢星期二是休息日。股東之一的Carrie便想利用場地，去為小朋友舉辦一些活動。「很多家長認為學歷不高的人才會做侍應，但其實這份工作也很需要用心、也不容易，我們希望透過活動，令大人、小朋友都感受一下一間餐廳是如何運作。」Carrie說。
看到2位2歲多的小朋友細心處理食材，又查問每位「客人」的需要而落單，雖然偶然分心或者貪玩，但也盡力完成獲分配的工作。看到他們小心翼翼地製作烏冬，加上配菜，再「步步驚心」地捧到枱上，看得每個客人都笑逐顏開。
「花生」自己偷食之餘，也餵媽媽吃。
明白上班辛勞 更愛鍚父母
不過，小孩的耐性始終有限，不久便開始「偷食」、不聽指令。參與家長Krystal很開心可以看到兒子「花生」完成大部分的事情，「即使他偷食，我也覺得開心，因為他覺得辛苦，才會立即拿麵來食」。她分享說，「花生」有時也會拒絕食飯，需要長輩幫忙餵飯，但今天他了解勞動過後，食物是特別香甜。
而Carrie的兒子「陳皮」亦是第一次擔任「小小懂事長」，以往只是負責煮食的他，今天需要和客人溝通，而且很有耐性地完成客人的食物，才弄自己的份。Carrie說：「今日體驗的是2歲多的小朋友，他們做到的事情有限，但基本上能獨自完成大部分的事情，已是非常了不起。」事後，陳皮也明白了上班辛苦，要更愛錫爸爸。
媽媽Carrie和陳皮。
「小小懂事長」收益捐予慈善機構
Carrie表示，假如參與的小朋友年齡較大，給予他們的任務也會較多，例如加入收銀、收拾和清潔，讓他們更了解餐廳的運作，也更明白每個崗位的辛勞，不輕視任何人的工作。而每位「小小懂事長」也能邀請親友來到餐廳，享受食物和服務，分享孩子的成就。
活動只會扣除食物成本，籽樂餐廳會提供場地、器材、食材和技術支援，「小小懂事長」只需準時出席，而客人對當晚的招待也能自由付款，收益會捐予當晚「小小懂事長」所指定的慈善機構。如果擔心孩子未曾下廚，籽樂廚房更提供訓練班，讓大人、小孩都能享受盡慶而有意義的一日！