小孩化身餐廳「小小懂事長」　落單、煮食、上菜感受上班辛勞

「侍應，唔該！」應聲而來的是2個只有2歲多的小朋友──「陳皮」和「花生」。這2位小侍應是第一屆籽樂廚房的「小小懂事長」，他們負責管理一晚餐廳的營運，招待親友。參與活動的家長指，希望小朋友體驗父母上班辛勞，食物得來不易。而當晚籌得的款項，將會捐給指定的慈善機構。 攝影：歐嘉樂

陳皮（右）和花生（左）第一次擔任「小小懂事長」。 這個星期二，是社企餐廳籽樂廚房的例休日，不過依然熱鬧非常。事關2位「小小懂事長」已在準備食材，幫忙把蘋果刨皮、切好菠蘿和水蜜桃，又把粟米、腰果和蘋果混合成沙律，做事有板有眼。 籽樂廚房是一間聾健共用的社企餐廳，逢星期二是休息日。股東之一的Carrie便想利用場地，去為小朋友舉辦一些活動。「很多家長認為學歷不高的人才會做侍應，但其實這份工作也很需要用心、也不容易，我們希望透過活動，令大人、小朋友都感受一下一間餐廳是如何運作。」Carrie說。

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看到2位2歲多的小朋友細心處理食材，又查問每位「客人」的需要而落單，雖然偶然分心或者貪玩，但也盡力完成獲分配的工作。看到他們小心翼翼地製作烏冬，加上配菜，再「步步驚心」地捧到枱上，看得每個客人都笑逐顏開。

「花生」自己偷食之餘，也餵媽媽吃。 明白上班辛勞 更愛鍚父母 不過，小孩的耐性始終有限，不久便開始「偷食」、不聽指令。參與家長Krystal很開心可以看到兒子「花生」完成大部分的事情，「即使他偷食，我也覺得開心，因為他覺得辛苦，才會立即拿麵來食」。她分享說，「花生」有時也會拒絕食飯，需要長輩幫忙餵飯，但今天他了解勞動過後，食物是特別香甜。 而Carrie的兒子「陳皮」亦是第一次擔任「小小懂事長」，以往只是負責煮食的他，今天需要和客人溝通，而且很有耐性地完成客人的食物，才弄自己的份。Carrie說：「今日體驗的是2歲多的小朋友，他們做到的事情有限，但基本上能獨自完成大部分的事情，已是非常了不起。」事後，陳皮也明白了上班辛苦，要更愛錫爸爸。

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