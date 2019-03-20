【周末好去處】到天文台體驗報道天氣　Playright遊樂場最後衝刺

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到底天文台是如何預測天氣？天文台的工作還有什麼呢？一年一度的香港天文台開放日又到了，在這個星期六、日都有機會帶小朋友親身到天文台參觀，更可以看到現場的天氣報道。而Playright智樂亦在香港花卉展中設置了遊樂場，一起來和孩子度過一個有意義的周末！

（香港天文台網頁圖片）

太陽、地球和天氣@天文台

今年，香港天文台以「太陽、地球和天氣」為主題，歡迎一家大小到場參觀，實地了解天文台的工作，又可以和專業氣象人員交談，認識天文台如何利用科技為市民服務。除此以外，大家可以與天文台台長和吉祥物「度天隊長」合作，體驗現象「天氣報告」，現場還設有不同攤位遊戲，與眾同樂。開放日不設派發入場券，屆時視乎情況需要，可能有人流控制措施。

日期及時間：

3月23日（星期六）　中午12時至下午4時半

3月24日（星期日）　上午10時至下午4時半

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

入場：免費入場

（Playright專頁圖片）

賽馬會智樂社區綠化遊樂場2019@香港花卉展

假如打算帶小朋友到香港花卉展，除了看看花團錦簇外，還可以帶小朋友到令他們心花怒放的「賽馬會智樂社區綠化遊樂場2019」，讓花花世界變成好玩遊樂場！

日期：3月23、24日（星期六、日）

時間：上午10時至下午6時

對象：3至12歲小朋友及其家長

遊戲項目：冒險遊樂園、小小木匠師、車軚陣、百變木框、竹筒運木珠、透明畫廊、Imagination Playground、激輪滑梯
建議交通：天后港鐵站A2出口，步行5分鐘即達
參加辦法：活動屬香港花卉展覽2019之項目之一，凡購票入場者，即可參與。

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