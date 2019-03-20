【周末好去處】到天文台體驗報道天氣　Playright遊樂場最後衝刺

到底天文台是如何預測天氣？天文台的工作還有什麼呢？一年一度的香港天文台開放日又到了，在這個星期六、日都有機會帶小朋友親身到天文台參觀，更可以看到現場的天氣報道。而Playright智樂亦在香港花卉展中設置了遊樂場，一起來和孩子度過一個有意義的周末！