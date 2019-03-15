【復活節好去處】3月25日搶飛　同心同步同樂日大型馬會嘉年華

香港賽馬會每年都會舉辦「同心同步同樂日」，今年將以「跨代共融」為主題，透過70多項各式各樣的遊戲和活動，讓不同年齡層的人士共度歡樂時刻。由於票價極便宜，加上內容豐富，想入場就要密切留意開售時間！活動有小朋友最愛的充氣玩樂設施，有馬術表演以及最特別的策騎小馬等。

今年活動主題是「跨代共融」，當然有不少老少咸宜的表演節目！例如一些兒童粵劇、挑戰健力士世界紀錄－最大規模的摺紙課。不過要數活動中必看的表演，當然是現場的馬術示範。

1.馬術越野賽特別示範

由本地騎手夥拍馬匹演出，於彭福公園內一條特別設計、長達1,200米的馬術越野賽賽道上為市民獻技！示範約20分鐘。

2.馬術盛裝舞步示範

騎手和駿馬以馬術盛裝舞步作基礎，配以悠揚音樂，進行「盛裝舞步」示範。示範約15分鐘。

3.馬術場地障礙賽示範

香港馬術選手將會在2008年京奧馬術項目熱身場地上作場地障礙賽示範，為你展示人馬合一的超凡跳躍技術。

必玩小馬策騎 「同心同步同樂日」門票將於3月25日開售。購買同樂日門票時，可於購票頁面登記參加「策騎小馬」抽獎，截止登記日期為4月8日。3至16歲的小朋友只要身高夠85厘米或以上就可以參加，登記後七天內就會收到電郵通知有沒有被抽中。

同遊氣墊城 現場設有七款充氣遊戲，包括激發勇氣和膽量的大型滑梯及講求反應與策略的彈球遊戲，玩法和身高限制各有不同。現場將提供消毒潔手液，讓小朋友在參與遊戲前後使用。建議自備防滑襪子去參加充氣遊戲。

同慶復活節 現場設有7個有趣的應節遊戲，包括：彈跳復活兔、復活蛋快遞、復活弓箭手、復活節迷你賽車等。買到門票就不用擔心節日和小朋友去那裡「放電」了！

與雪特蘭小馬合照 來到馬場沒有和馬匹合照一張就太可惜了吧，現場設有與可愛的雪特蘭小馬近距離接觸及合照的「打卡位」，不過要和動物拍照謹記不能勉強牠們配合，也不要用使用任何閃光設備。

同你畫造型 臉部彩繪師及卡通人像師將將即席發揮創意，前者可在你的臉部畫上美麗圖案，後者則把你繪畫成不同造型，讓你的小朋友能以特別的一面記錄在父母的鏡頭下。

+ 8 + 7 + 6

同心同步同樂日2019（詳情）

活動日期：2019年4月19至21日

售票詳情

日期︰ 3月25日起

購票方法：3月25日上午10時正起於Ticketflap電子售票網公開發售。門票數量有限，先到先得，售完即止。

票價︰ 普通門票（適用於3歲或以上人士）每張港幣60元；長者門票（適用於65歲或以上人士）每張港幣40元

＊兩種門票均已包括遊戲券5張。 每名持票人士可帶同乙名未滿3歲的小童免費入場。