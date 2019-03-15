【周末好去處】Stem嘉年華玩盡30個攤位　再去花卉展用膠樽換幼苗

撰文：李欣愉
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踏入春季，天氣時晴時雨，以下兩個活動一個室外舉行、一個戶內進行，即使晴天下雨也無阻一家人享樂的心情。由仁濟醫院董事主辦的仁濟STEM FAIRE 2019設30多個Stem攤位及工作坊，參加者可按喜好盡情發揮創意；綠色團體We Go Green則在香港花卉展覽舉進以膠樽換幼苗活動，既可回收廢物，又可學習美化環境。
（圖片由受訪者提供）
「鋁」創光輝顯示屏。
Stem嘉年華——免費參加30個工作坊
為鼓勵學生嘗試創造出屬於自己的作品，仁濟醫院董事局於周末舉行Stem嘉年華，活動當日有30多個趣味攤位及工作坊，讓學生DIY動手製造不同的小玩意，另外亦有分享平台讓學生展示創意作品，與其他人士交流Stem知識
部份工作坊主題：英國火箭車設計比賽（香港站）3D打印創意作品展、Nerdy Derby轆轆車比賽、機械人競技、火箭車體驗、無人機拯救行動、抗毒紙飛機、3D筆指尖陀螺工作坊。
仁濟STEM FAIRE 2019
日期：3月16日(星期六)
地址：仁濟醫院靚次伯紀念中學（新界將軍澳毓雅里十號）
費用全免，部分活動需要報名，詳情請參閱網頁：https://goo.gl/dRox2m
香港花卉展——用膠樽換小樹苗
香港花卉展覽2019由即日起至3月24日舉行，場內除了能欣賞今年的主題花「大紅花」和眾多品種多，亦有環保團體「We Go Green」舉行以膠樽換幼苗活動，在展覽期間，市民憑一個已清潔的膠樽，即可換購原生植物的苗和Diy花盆。另外，亦可合力用膠樽築起圖騰柱，合力設計繽紛的環境。
We Go Green膠樽幣買幼苗
日期：3月15至24日
地點：香港花卉展覽（銅鑼灣維多利亞公園）
攤位：G09
回收膠樽要求：屬回收標誌1、除去包裝紙、預先清潔
幼苗數量有限，換完即止。
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