【麻疹爆發】素人父母稱麻疹不藥而癒　醫生：可引致死亡切勿輕視

衞生防護中心資料顯示，本港今日（27日）再增4宗麻疹個案，累計個案增至30宗，超過了去年全年只有15宗的紀錄。不少家庭都爭相注射疫苗，但網上一個崇尚自然療法及鼓吹「零針」的群組「對素人父母說讚的朋友」中，就有成員質疑麻疹的嚴重性和注射麻疹疫苗的必要性，指「麻疹大部分不藥而癒」，只是醫學界和傳媒誇大言詞。有兒科醫生就回應指，麻疹有機會導致嚴重併發症，甚至死亡，提醒公眾切勿輕視。
「對素人父母說讚的朋友」群組截圖
「對素人父母說讚的朋友」群組有約1千2百多位成員，近日有成員問及其他人有沒有打MMR疫苗（即麻疹疫苗），又問有沒有麻疹的預防方法。有成員就回答指「其實六十年前的社會根本就唔會怕麻疹，以前差不多個個在兒童階段已經染上，然後便終身免疫。近年更發現若果有足夠營養和維他命A，是很少有嚴重病情的。」有成員就指自己注射過疫苗都「中過招」，現時也完全康復，麻疹其實不可怕；更指「宜家學生自殺死多過麻疹死」，而版主亦指「麻疹本應是3歲後應染上的病」。
香港的人口大部分都有接種過兩次疫苗，或已因接觸過麻疹病毒而有抗體（老一輩的在沒有疫苗下接觸到病毒而免疫），有「群體免疫力」（Herd Immunity）的情況，令麻疹病毒都難以大範圍擴散。但有成員就反駁指「群體免疫力」最初的理論只應用於自然感染後的免疫，版主「素人父母的自然育兒法」亦回應指「麻疹大部分不藥而癒」。
大部分成員都相信天然免疫是最理想，更堅持不讓小孩打任何疫苗。對於贊成注射疫苗的人認為拒絕注射疫苗的人很自私，「明明有得防都唔防，分分鐘仲要害到人」，也覺得這些所謂純尚自然療法的人沒有足夠的醫學證據證明其論據。
兒科醫生：麻疹引發嚴重併發症切勿輕視
對於以上的言論，兒科醫生陳欣永就提醒大家切勿輕視麻疹。因為麻疹有機會導致嚴重併發症，常見如肺炎，20個人中可能會有1個人患上；1000人中可能有1個人患上腦炎；1000人中可能有1至2個人因麻疹而死亡。另外，即使患者確診麻疹後完全痊癒，亦有機會在7至10年後突然患上亞急性硬化腦炎（SSPE），是麻疹獨有的併發症。
兒科醫生陳欣永。
根據世界衛生組織的資料顯示，SSPE是一種十分罕見的進行性的神經疾患，是由於自然麻疹病毒持續感染引起。其典型症狀發生於自然感染麻疹數年之後，直到出現昏迷或死亡。而麻疹疫苗能通過預防麻疹可對SSPE的發生起到直接的保護作用，疫苗中的病毒不會引發SSPE。
陳醫生提醒麻疹是經由飛沫傳播，除了疫苗，最有效的預防方法是注意個人衛生，遠離疫情爆發的地區，尤其免疫力低的嬰孩也不宜到人多擠逼的地方，如機場。
陳醫生透露近期的麻疹疫情令診所於幾日之間接收了幾百通查詢來電，想趕及復活節假期前兩個星期注射MMR疫苗。另外，由於衞生防護中心建議提前為18個月大幼童注射第二劑麻疹疫苗（MMR），令更多家長希望讓子女提早注射疫苗。面對突如其來又龐大的疫苗需求，他承認診所的疫苗供應比較緊張。