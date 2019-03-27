【麻疹爆發】素人父母稱麻疹不藥而癒　醫生：可引致死亡切勿輕視

衞生防護中心資料顯示，本港今日（27日）再增4宗麻疹個案，累計個案增至30宗，超過了去年全年只有15宗的紀錄。不少家庭都爭相注射疫苗，但網上一個崇尚自然療法及鼓吹「零針」的群組「對素人父母說讚的朋友」中，就有成員質疑麻疹的嚴重性和注射麻疹疫苗的必要性，指「麻疹大部分不藥而癒」，只是醫學界和傳媒誇大言詞。有兒科醫生就回應指，麻疹有機會導致嚴重併發症，甚至死亡，提醒公眾切勿輕視。

「對素人父母說讚的朋友」群組截圖 「對素人父母說讚的朋友」群組有約1千2百多位成員，近日有成員問及其他人有沒有打MMR疫苗（即麻疹疫苗），又問有沒有麻疹的預防方法。有成員就回答指「其實六十年前的社會根本就唔會怕麻疹，以前差不多個個在兒童階段已經染上，然後便終身免疫。近年更發現若果有足夠營養和維他命A，是很少有嚴重病情的。」有成員就指自己注射過疫苗都「中過招」，現時也完全康復，麻疹其實不可怕；更指「宜家學生自殺死多過麻疹死」，而版主亦指「麻疹本應是3歲後應染上的病」。

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香港的人口大部分都有接種過兩次疫苗，或已因接觸過麻疹病毒而有抗體（老一輩的在沒有疫苗下接觸到病毒而免疫），有「群體免疫力」（Herd Immunity）的情況，令麻疹病毒都難以大範圍擴散。但有成員就反駁指「群體免疫力」最初的理論只應用於自然感染後的免疫，版主「素人父母的自然育兒法」亦回應指「麻疹大部分不藥而癒」。

大部分成員都相信天然免疫是最理想，更堅持不讓小孩打任何疫苗。對於贊成注射疫苗的人認為拒絕注射疫苗的人很自私，「明明有得防都唔防，分分鐘仲要害到人」，也覺得這些所謂純尚自然療法的人沒有足夠的醫學證據證明其論據。

兒科醫生：麻疹引發嚴重併發症切勿輕視

對於以上的言論，兒科醫生陳欣永就提醒大家切勿輕視麻疹。因為麻疹有機會導致嚴重併發症，常見如肺炎，20個人中可能會有1個人患上；1000人中可能有1個人患上腦炎；1000人中可能有1至2個人因麻疹而死亡。另外，即使患者確診麻疹後完全痊癒，亦有機會在7至10年後突然患上亞急性硬化腦炎（SSPE），是麻疹獨有的併發症。