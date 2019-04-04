【清明蔗毒過蛇？】此毒非濕毒　中醫教你避開5大「毒物」

每年清明節期間，長輩都會把俗語「清明蔗，毒過蛇」掛在口邊，到底此話是否真有其事？除了蔗，還有沒有其他蔬菜在清明節時「有毒」呢？來聽聽註冊中醫師古鎧綸的解釋。

當一聽到這俗語時，第一時間便會把當中的「毒」聯想成濕毒的毒，但古醫師指此毒非濕毒，而是當蔬菜存放不當，或不當造時，蔬菜便有機會發霉變壞而產生毒素。以甘蔗為例，甘蔗當造於秋冬季節，由於糖分含量高，如沒有及時在秋冬採收，或採收後貯存不當，春天濕暖的天氣便容易令甘蔗變壞發霉，並釋出與蛇毒同屬神經毒素的三硝基丙酸。

古醫師指出農產品向來都應不時不食，又引述《黃帝內經》的「司歲備物」之說來解釋：「意思是要順應四季採收當造食材﹑藥材，作物才可盡得天地精華之氣，氣淳味厚。如不按時令收採，不當造的作物自然失卻季節特性，營養價值和食療效果也因此改變。」