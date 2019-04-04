【清明蔗毒過蛇？】此毒非濕毒　中醫教你避開5大「毒物」

每年清明節期間，長輩都會把俗語「清明蔗，毒過蛇」掛在口邊，到底此話是否真有其事？除了蔗，還有沒有其他蔬菜在清明節時「有毒」呢？來聽聽註冊中醫師古鎧綸的解釋。
當一聽到這俗語時，第一時間便會把當中的「毒」聯想成濕毒的毒，但古醫師指此毒非濕毒，而是當蔬菜存放不當，或不當造時，蔬菜便有機會發霉變壞而產生毒素。以甘蔗為例，甘蔗當造於秋冬季節，由於糖分含量高，如沒有及時在秋冬採收，或採收後貯存不當，春天濕暖的天氣便容易令甘蔗變壞發霉，並釋出與蛇毒同屬神經毒素的三硝基丙酸。
古醫師指出農產品向來都應不時不食，又引述《黃帝內經》的「司歲備物」之說來解釋：「意思是要順應四季採收當造食材﹑藥材，作物才可盡得天地精華之氣，氣淳味厚。如不按時令收採，不當造的作物自然失卻季節特性，營養價值和食療效果也因此改變。」
中毒輕則頭痛嘔吐，嚴重會死亡
三硝基丙酸屬神經毒素，如誤服會出現不同程度的中毒反應，輕則會頭痛、頭暈、噁心、抽搐或嘔吐，嚴重可至昏迷、抽搐、腦水腫、休克甚至死亡。因此不論任何體質、年齡的人，都應注意以下5種容易產生毒素的食物。
南瓜：存放太久的老南瓜瓜瓤含有較高糖分，容易變質，如老南瓜帶酒味，便代表已變壞。
買蕃茄應選擇紅色的，青色蕃茄是未成熟的蕃茄，含有龍葵鹼，令味道帶苦澀，食用後有機會引起胃腸不適﹑作嘔等。
青色蕃茄：未成熟的青色蕃茄含有龍葵鹼，令味道帶苦澀，食用後有機會引起胃腸不適﹑作嘔等。
茄子：情況與番茄一樣，未成熟的茄子會含有龍葵鹼毒素。
薯仔：已發芽、表皮變青色的薯仔的龍葵鹼含量極高，進食可引致中毒，並出現舌麻、胃痛、嘔吐、腹瀉，甚則抽搐、意識喪失或死亡。
青瓜：當青瓜成熟後，頂端的花會自然脫落，如青瓜連着花，一般是使用了催生激素所致，應避免食用。
註冊中醫師古鎧綸。（受訪者提供）
至於為甚麼與清明節扯上關係，古醫師估計是因為古人對食物的化學反應沒有認識，但當每年清明時吃了秋冬採收的甘蔗都常有生病的情況，便憑生活經驗歸納出「清明蔗，毒過蛇」一說，告戒後人在清明節不要吃這食物。
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