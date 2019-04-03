【轉季收納】羽絨要點洗、點收？專家解答衣袖為何易變黑

俗語有云：未食五月糭，寒衣未入櫳。不過，近年本港天氣冬天愈來愈短，相信踏入4月之時，大家的羽絨褸應該已完成今年的任務，待年底才再次出動。換季前，我們應該先把衣物清洗後才收納，是次請來洗衣專家教大家羽絨的清潔技巧和收納法則！ 攝影：李紫銘

查看洗衣標籤很重要！ 近年，香港流行起薄羽絨，你又知道薄羽絨和普通羽絨的清洗方法是怎樣嗎？香港洗衣業商會主席周漢強教路，在洗任何衣物之前，都必須先看看衣服上附有的標籤。「基於商品說明條例，製造商印上的標籤必須正確，所以先看標籤才來決定件衫要手洗還是乾洗，基本上都不會錯。」他說。 現時薄羽絨普及，周漢強查看標籤後指，這款薄羽絨可用手洗，以低於40度的溫度用手清洗，在洗後宜先平鋪待乾，不宜掛起晾乾，否則入面的絨毛會往下聚。

不及時烘乾易有異味

他又指，羽絨衣物清洗後，最怕是入面的絨毛黏在一起，不再蓬鬆；另外，亦怕衣服的表面乾透，但絨毛仍帶有濕氣，「絨毛太久未乾透，會引起異味，而這種異味是非常難清除」。因此，他亦建議查看羽絨衣物的標籤說明有沒有指出能否烘乾，如能烘乾，也建議利用乾衣機加快清潔程序。此外，如想在清洗羽絨後，維持絨毛的蓬鬆度，亦能在晾乾的過程中，不時拍打衣服，令絨毛不會黏成一塊。

不同的配件會影響羽絨的清洗方法。 配件影響清洗方法 他強調，每件羽絨的設計都不一樣，「要去決定羽絨如何清洗，其實大部分因素是衣服的配件，例如一條拉鍊、一片印上牌子的皮革，面料、內裡用什麼物料，也會影響清洗的方法」。 周漢強以一件用了絨布為面料的羽絨背心為例，「因為絨布不能水洗，因此清洗這件衣物時，會使用乾洗的方法」。不過，其實「乾洗」只是不用水，用一種類似松節油的「乾洗油」去清洗衣物，並在乾洗機中烘乾。「雖然過程沒有濕水，但絨布用油浸濕再烘乾，或多或少可能也會出現布料縮水的情況，令線位稍為沒以前美觀。」他又補充，有些標籤不齊的衣物，洗衣店會按經驗處理，不過他建議最好選擇有清晰洗衣標籤的衣服，保障自己和衣服不會清洗過後「走樣」。

羽絨收納要注意

將羽絨收納時，周漢強建議注意2個要點。

一是羽絨必須內外乾透，避免濕氣令絨毛產生異味；二是利用真空袋壓縮羽絨時，不能壓至100%真空，必須留有30%空氣，避免折斷絨毛，絨毛被壓實了亦會影響保暖效果。

此外，當在洗衣店取回羽絨後，也不要直接套着洗衣店的膠袋放進衣櫃。「因為膠袋不透氣，當衣物和外面的氣溫有差別時，濕氣便困在膠袋之中，影響衣物的保存質素。

袖口、領位、拉鍊位最易變黑。 袖口愈洗愈易污糟有原因？ 羽絨外套清洗較繁複，很多人只會在換季時才清洗一次，當清洗的時候，袖口、領位、拉鍊位可能已經發黃、發黑。或者你有發現，清洗過後，這些位置很快又再次骯髒。 周漢強解釋，因為上一次清洗時，污垢已蝕入衣料之中，在清洗的過程中要很吃力才能把污跡清走，但此舉其實已破壞了該部位的衣物纖維。因此，之後再有污垢時，就更易黏附在衣料上，在我們看來就似是愈來愈快變黑。他建議，定時把衣物拿去清洗，減低要把陳年污跡清走時，對衣物的損壞。

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