【筋肉寶寶養育記】4間慈善二手店推介　買超平價玩具│Kylife

筋肉寶寶踏入18個月已經會行會走，我跟老公一直想買BB單車，只不過因為忙於搬屋，又計算過淘寶價錢不算平，香港買又好貴所以遲遲還未下手。

早前我們隨意在荃灣走走之際，忽然在一間店鋪前看到兩架BB單車，目測兩架都接近9成5新，所以我們馬上問問多少錢！「黃色20蚊！藍色30蚊！」 我心想也太便宜了吧！接著二話不說我們買了黃色BB單車回家。其實藍色的質量更好，只不過黃色更適合現在筋肉寶寶坐。

買回來後我們先徹底清潔，暫時筋肉寶寶未太敢坐，不過他摸來摸去亦很開心，我都好開心能以超平價買到心頭好，又做到善事！在專頁分享後有不少朋友問我還有沒有超平BB車，我之後經過兩三次亦未發現有。有朋友分享用$30買了大型版盒裝積木玩具，還有我自己見過有架20蚊的7成新Combi BB車，不過很快的一個下午就被買走了。在之後我亦曾見過$100的電子琴，$30-50亦很新的一整盒玩具等等，所以想用抵價買平貨，各位要抽時間去以下的二手環保店淘寶呀！

荃灣明愛懷寶坊

透過回收舊衣物、服飾及小型家電，經處理後以相宜價錢轉售從而令低收入家庭受惠。

地址：荃灣楊屋道85-99號B座地下B5號舖

開放時間：星期一至五－上午 9:30 至下午 7:00

星期六 ：上午 9:30 至下午 6:00

星期日 ：上午10:00至下午 3:00

網頁：https://bit.ly/2J8rcfE

查詢：24091112

荔枝角明愛綠色小腳板

我之前想買二手學行車，雖然最後因安全問題而告吹，不過這家我留意了一段時間，綠色小腳板專頁有大量二手嬰兒用品出售，所以有興趣記得緊貼最新的發佈！

(相片轉載自綠色小腳板網站） 地址：九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心C座315A室 Fanpage: https://bit.ly/2tVhbYV 網頁：https://bit.ly/2H7wEhh

救世軍家品店

這家有很多種類的二手物品出售，我見過不少目測很新淨的BB車（幾百元），也曾見到有套迪迪尼教材（$1500），還有見過大部的電子琴（$6xx）。那天剛好大清貨即場用禮券即減$200，走了再回頭電子琴已經被人買走了。我自己經過好多次都有大減價速銷呀！！

(相片轉載自救世軍網站) 地址：港九新界亦有，想知附近有沒有就自行到下面網址 網頁：https://bit.ly/1I2HbCa

基督教勵行會

勵行會會收集及再銷售二手衣物，家具用品等等。

(相片轉載自基督教勵行會專頁) 地址：彩虹，九龍城，元朗，上水

網頁：http://bit.ly/2tXe8j3

另外，每年大概11月在香港幾個地點都會舉行明愛慈善賣物會，我在上年的沙田賣物會中以超超抵價1蚊1塊買了大碼尿片，而尿片完全不含過期或品質上有問題的，所以我今年都Mark實一定要再去呀！

明愛慈善賣物會網頁：http://www.caritas.org.hk/zh/service/local/49

Kylife與二寶之日常 ​ （FB專頁，Blog）

親子 X blogger X 享受每天與囝囝共同成長的日子

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