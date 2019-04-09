【媽媽崩潰】天氣轉熱餐盒變霉菌培育　台媽：打開便當袋需勇氣

和香港的小學生一樣，台灣小學生都會在校內吃午餐。有小二學生在過去的連假時，忘記把飯盒帶回家中，在校內就放置了4天。她的媽媽打開飯盒時，發現入面全是「生長蓬勃」的霉菌，只好嘆一句：「我們家4天的培養很成功。」

（網上截圖）

這位媽媽YuChieh Lin在社交群組分享女兒的「恐怖飯盒」，並誠邀網友把長好長滿的霉菌飯盒相片，交「常忘記餐袋的小孩看吧」！

飯盒內灰黑的霉菌已令人看不出原本的食物，這位媽媽稱平日都讓女兒帶飯盒到學校翻熱來吃，在連假前一天的上課日，她準備的是意粉，黑中帶白的地方就是麵條。當女兒把飯盒帶回的時候，她笑指她和女兒也不敢打開這個「寶箱」，最後是由老公「操刀」打開兼清洗，最後用熱水燙過飯盒就再重用。

這位媽媽並不孤單，此文一出，「同路人」紛紛分享自家的「生化實驗」，甚至有人養出了蛆蟲，嚇得把飯盒也扔了。尤其最近天氣開始轉熱，氣溫增高加速細菌滋長，另有媽媽大呼：「天氣越熱，打開孩子便當袋的勇氣需要越大越多。」