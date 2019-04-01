【親子熱話】令人崩潰嘔血的時刻！日本父母分享「育兒衝撃畫像」

小朋友最令你崩潰的行為是什麼？最近在社交平台 Twitter 上，有不少日本年輕父母分享照顧小孩時的「崩潰經歷」，並加上「#育兒衝撃畫像」的標籤，每一張照片都表現到小朋友「令人讚嘆」的威力。我們看看就覺得很好笑，但絕對不會想自己親歷其境。

霸佔了狗狗的家。（圖片來源：＠s_0811_s） 在不扼殺創意下教導小朋友 照片中，有些小朋友的行為都是有趣的，未至於令父母「崩潰」。教育及家長顧問潘詠詩（Winsy）建議家長可以從正面的角度去看待，例如小朋友走進小狗的籠子裏、將內褲戴在頭上等，都可以反映到小朋友可能在模仿不同的動物或者人物角色。家長看到這些行為不必動氣，可以欣賞小朋友的模仿能力、聯想能力；但又不是要鼓勵這些行為，可以在不扼殺小朋友的創意下教導及引導他們用正確的方法表達自己。例如走進籠子的話，可以跟他們說：「籠子是小動物才進去的」，然後可以提議跟小朋友用其他物件（例如椅子）砌出一個大籠子，一起模仿小動物的生活。如果是將內褲戴在頭上的情況，可以告訴他們內褲是穿著在下半身的；想扮超人或者其他人物的話，家長可以跟他一起用紙摺出不同道具。如此做法，不但可以保留小朋友的創意，還可以在建立親子關係下教導他們。

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一早起來就看到他們在地板上扮企鵝。（圖片來源：@tw_okomex） 先冷靜自己再另覓取代方法 不過有些情況真的是「災難級」，例如兩個小朋友脫光光在地板上玩水扮企鵝。一般家長看到必定會大叫大吼，Winsy也明白，但她提醒家長一定要忍耐，先深呼吸三下，然後再跟子女說這個行為是不正確的。「因為父母大叫後會有兩個情況，一是小朋友會害怕，知道自己做錯事；二是有小朋友會反而覺得父母這個反應很有趣，他們就是要做出這些事去引父母作出這個反應。」，所以避免兩個情況的發生，父母首先要冷靜下來。 之後家長可以跟子女溝通，問問他為何要這樣做。在地板上扮企鵝的情況，應該是小朋友喜歡玩水，但用錯了方法，家長可以提議另一種方法，而非一味禁止。「每個小朋友都需要玩，家長可以提出另一個方法取代，例如可以去游泳池或者浴室玩水，這樣有個replacement讓小朋友可以宣洩玩的需要。」

當然，很多搗蛋事件其實會帶來嚴重的後果。例如在地板上扮企鵝有可能會滑倒造成意外，家長必須跟子女解釋，然後也要他們承擔後果。「整個地板都是水，可以要求小朋友自己抹乾淨。當他們要花上一段時間去為自己的行為負責後，他們會記住，可能下次就不會重複犯錯。」