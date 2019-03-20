兩台媽為令孩子開胃兼可學英文　每朝製字母早餐　分享製作3技巧

孩子吃多少、穿多少，都會令媽媽非常緊張。有台灣媽媽心疼孩子在早上胃口不太好，而絞盡腦汁；也有媽媽發現做早餐，竟能讓小朋友更快記好英文生字，繼而做起精致的卡通早餐來。 無論是什麼原因，媽媽們堅持早起的原因都是為了孩子，看到孩子每朝早開懷大吃的笑臉，就是媽媽做早餐的最佳原動力！ （圖片由受訪者提供）

Dapheny女兒變得超愛吃早餐。 台灣媽媽Dapheny有一個就讀三年級的女兒和一年級的兒子，而她的女兒在2年半前對早餐的興趣不大，經常吃不下。媽媽看在眼內，覺得她要餓肚子到中午就很捨不得，於是就開始想在早餐上變一些花樣。「因為她沒胃口，就每一種準備一點，有主食、蔬菜、水果各一些，慢慢又嘗試弄些可愛的樣子。」她說。 隨着早餐跟以前不一樣了，而且愈來愈可愛之後，不但女兒愈吃愈多，而且有意外驚喜！那時讀小一的女兒很討厭背英文生字，有一次Dapheny看到社交平台「家有小學生之早餐吃什麼」群組正舉辦一個「字母早餐」的活動，於是她第一次做了一個英文字母「O, Owl」為主題的早餐，想不到女兒很簡單地就把生字記起來了。

第一次就大成功，Dapheny便想用「字母早餐」來增加孩子們學英文的動力！她說：「有時我會讓女兒在黑板上把學會相關字母的生字寫上，有時也會一起想想這個字母要做哪個主題。」

身為在職媽媽的她又分享說，大部分日子都在早上6時20分左右就起床，大妁花30至40分鐘做早餐，而有些材料亦可以在前一天便先預備。她認為做早餐的過程不算困難，「因為我只做看照片就可以做出來的早餐，我覺得簡單又可愛才能長久做下去」。

26個字母早餐：

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Wensu媽媽的早餐也是超可愛！（Wensu的雙廚房專頁圖片） 台媽分享做可愛早餐小技巧 另一位台灣媽媽Wensu育有2個分別12歲和8歲的兒子，也是從2年前開始試做不一樣的早餐，也有試做字母早餐，已完成了20個字母了呢！她分享說，以前做的早餐都是澱粉類為主，有一次準備了少量多樣的早餐時，一直被她認為「早上未開胃」的小孩竟把早餐都吃完，令她有了決心去改變早餐的內容。 她跟我們分享做早餐的不同技巧，「字母早餐的話，我會預留1小時去做，但有些材料要前一天預備，例如剪好紫菜和煎好蛋皮。而起床後的那1小時是準備配菜和水果」。 技巧一：雪櫃裏常備不同醬料 Wensu分享，不會因時間而影響口感、味道的湯底和醬料都可以預先製作和準備，例如是西式料理常用的蕃茄醬、白汁、青醬，運用不同的醬炓便能令早餐變出各種口味。而有些混合醬料也能先調好比例備用，省出不少做早餐的時間。

技巧二：先醃好肉和魚

早餐中常用到的雞髀肉、牛肉、豬肉等，可以在前一晚醃好，早上煎香再切片，便能防止肉汁流失。而小孩愛吃的三文魚排，也可先切塊再醃，煎上來易熟又入味。

技巧三：擺盤要繽紛

前一晚擬好菜單、準備好要用的餐具，Wensu媽媽指料理中包括了紅、黃、綠三種顏色，便能讓早餐看起來繽紛美味，為新的一天添上動力，讓孩子也頓覺精神飽滿！

Wensu媽媽作品：

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饅頭早餐是Dapheny女兒另一至愛。 女兒評價高 媽媽甜入心 現時Dapheny的女兒吃早餐不只不用再三催四請，而且有一次的經歷也讓Dapheny感受很深。「有一次，有朋友的小孩來我們家住，朋友小孩說住一天就要回家，女兒卻跟你說：『等你吃過我媽媽的早餐，就不會想要回家了！』。聽到的時候很感動，沒想過自己的早餐在女兒心中有這樣高的評價！」她又憶述，每次跟女兒去旅行，住的酒店有早餐供應，而且超豐盛，可是孩子們又會恢復沒胃口的模樣。「他們都說媽媽做的早餐，比外面任何早餐都好吃！」自己的堅持和努力，獲得子女們口上、心中、行動上的支持，媽媽必定甜在心頭！「我覺得女兒認真吃早餐還有一個很重要的原因，她感覺到媽媽用心的愛。對我來說，每份早餐都是給孩子愛的告白。」也因為女兒的懂事，讓Dapheny一直有動力繼續去做。 目前，她已經做完了26個字母的早餐，有些甚至已做了2次。女兒喜歡吃饅頭，她也跑去學造型饅頭。Dapheny後來發現，無論是什麼造型的早餐，孩子們都喜歡吃，自己也被滿桌的可愛療癒了，覺得是一件很幸福的事。她認為，可能旁人覺得東西最後都是吃下肚，何必花這多時間？「孩子能喜歡在家吃早餐的時間有多久？能陪在孩子身邊的時間有多久？希望將來還可以做可愛早餐給孫子吃，哈哈！」

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