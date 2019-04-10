【斷捨離】搣甩淘寶癮拒為雜物交租　收納師教路重拾空間定義

近年「斷捨離」大行其道，雖然不少人都羨慕別人的家整理得如示範單位，但實際上卻對物品難以割捨。Sarah原本住在近500呎的單位，因為「斷捨離」，她發現一直被雜物佔據的300呎空間交租！終於，她決定捨棄這300呎的空間。 日系收納師Sharon幫助了Sarah重拾「空間定義」，更傳授了幾招收納心法，大家一起跟着做吧！ 攝影：鄧倩螢

Sarah原本住在近500呎的單位，「斷捨離」後一口氣搬入了只有200呎左右的「納米單位」，但空間仍很足夠。 Sarah原本住在近500呎的單位，現時卻搬入了只有200呎的開放式單位。單位空間一目了然，傢俱亦只有寥寥數件。做了這麼一個搬家的決定，全因學會了「斷捨離」。 「從前真的每個角落都有擺放雜物。」Sarah回想說，她進行「斷捨離」的時候，「一開始真的很掙扎，每件衣服都不捨得，覺得很困難」。不過，協助她執屋的Home Therapy創辦人兼收納師Sharon則慢慢指導她，後來她竟一日就捨棄了3大袋衣服，太殘舊的就丟棄，完好的就捐掉。執拾了2天，她忽然醒覺自己一直在「為雜物交租」。

單位只放下幾件傢俱，但Sarah認為反能重新掌握自己的生活，更愛自己整齊的家居。 「丟完一輪後，我更了解自己擁有的每一件物件，以及它們對我的價值。」甚至，她覺得重新掌握自己的生活，「我清楚知道我要的物品放在哪兒，我需要什麼的時候，我可以立即找到」。她亦在短短整理的時間之中，「發現買了很多不需要的東西，後來連物慾都沒了，成功搣甩淘寶癮」！ 後來，她覺得自己根本不需用上那麼大的單位，一下就割捨了300呎的居住空間，搬進了更靠近工作地方的200呎開放式單位。傢俱只剩下床、衣櫃和3個雜物櫃，可用空間「一眼睇晒」。不過，Sarah卻不如其他搬入「納米樓」的戶主般愁苦，反而想要開始嘗試這種「極簡生活」。

Home Therapy創辦人兼收納師Sharon 收納師教你 執出「無印風」衣櫃 羨慕別人的家是「無印風」，不如今天開始執屋吧！趁轉季，可以先由衣櫃開始。收納師Sharon指第一步，大家只應留下「當下會穿的衣服」，不要迷信「我將來會穿得下」、「我以後有機會穿的」，她說：「應該思考自己想營造一個什麼形象，就只留下適合的衣服，不會穿的就不要再為它們浪費空間。」 第一步：收納轉季衣物 Sharon指，衣櫃只應放置當季的衣物，現今回暖，冬季的冷衫、厚褸就可以放進一些收納袋或是真空袋，再放在衣櫃的頂層，又或是最不就手的位置，便不會妨礙之後拿取衣物。到了再換季，才再次拿下來。

冷衫的摺疊方法：

+ 3 + 2

長褲的摺疊方法：

+ 5 + 4 + 3

統一的衣架，看起來很美觀。 第二步：購買統一的衣架 Sharon解釋，掛起的衣物高度應該與視線相若，而採用統一的衣架，除了看起來很美觀外，也能更易取出想要的衣物。排起的衣物可以由長至短排列，就會顯得很整齊！

採用直立式收納，再按顏色排列，非常治癒。 第三步：櫃桶衣物分顏色 直立式收納法不只節省60%放置的空間，也能節省30%找衣服的時間。如果想更為整齊和易找衣服，就可以用顏色再分門別類，令風格更突出。

第四步：適當選用收納用品 Sharon提醒，在收納之前，切勿先購買收納用品，應該「斷捨離後再按需要購買。而購買時，也可以選用簡單且切合家居風格的收納箱，這樣看起來就會變得井井有條了！

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票

武博專頁