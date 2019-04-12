港大招自閉譜系及正常發展學童　助研究閱讀、認知和語言能力

香港大學教育學院言語及聽覺科學部言語、語言和閱讀實驗室，現正招募500名小三至小四年級確診患有自閉症譜系障礙的學童，以及500名正常發展的小三至小四年級學童，參與一項閱讀理解與高階認知和語言能力的三年縱向追踪研究。

（資料圖片） 根據教育局資料顯示，具正常智力發展並已診斷有自閉症譜系障礙的學童入讀主流小學的人數近年有上升的趨勢。自閉症譜系障礙是一種複雜的發展障礙，每位患有自閉症譜系障礙兒童的行為表現均不同，但普遍的徵狀有社交溝通缺損、重複和固執的行為、興趣狹窄和只對部份活動感興趣。社會對此障礙的認知可直接影響確診學童可否在學校及時得到有效的支援和治療，影響他們的學業及心理發展。

（Getty Images） 這次研究，是在前期研究基礎上，為期三年的縱向追踪研究，每年有一次的標準測試。測試範疇包括（1）中文閱讀理解能力，（2）高階認知和心智解讀能力，及（3）中文語文能力三部分。測試過程中，學童將與已受訓的研究助理進行一對一的評估，他們需要在不同的測試項目中分別以書寫或口頭形式作答及電腦按鍵反應。部份學童可獲邀請參與其後相關的一共八至十週的免費認知訓練課堂。測試過程不會對學童構成任何風險。家長需於進行測試前，完成一項有關語言和家庭背景的問卷調查。

同時，研究會比較自閉症譜系障礙學童與正常發展學童在高階認知、語言能力和心智解讀三方面的能力和發展進程，並探究這三方面與閱讀理解之間相互關係的機制，藉此制定出能更準確診斷和有效治療閱讀理解障礙的工具。港大預期研究結果有助前線教育工作者設計更有效的訓練計劃給在香港主流學校就讀的自閉症譜系障礙學童。

參與研究的學童及其監護人於完成實驗或測試後將可：

於每完成一個階段時，獲得價值港幣二百元書券以示感謝； 完成所有測試後可獲取學童的個人成績報告和參與證書作參考；及 獲邀參加免費家長教師工作坊。

網上報名表格：https://goo.gl/forms/zKiOxH2nW9hguhg93

截止日期：2019年7月30日

*符合資格的參加者將獲個別聯絡、預約測試時間。

言語、語言和閱讀實驗室簡介

言語、語言和閱讀實驗室創辦人及負責人為香港大學教育學院言語及聽覺科學部副教授佟秀麗博士。佟博士致力於探討心理語言學的三大範疇：語音感知、語言學習及閱讀習得。佟博士的研究涉及雙語學童和患有發展性讀寫障礙、自閉症譜系障礙或閱讀理解障礙的學童。重點研究包括（1）理解雙語學童如何透過感知中英語中的超音段成分和文字結構從而建立語音與文字之間的關係，（2）揭示口語能力與讀寫能力之間的聯繫，及（3）促進雙語學童言語、語言及識字能力在臨床和教育實踐領域的整合。研究的目標旨在探索語言和閱讀理解的基本先決技能，從而於認知，語言和社會行為三個不同層面上揭示特殊語言及閱讀理解障礙的本質。

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