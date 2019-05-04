【避孕脫貧】避孕讓女性有機會工作 等候更好時機才選擇生育

養一個小朋友的開支相信大家都知道不少，而窮有窮養的說法則已經不合時宜，除非無良到真的只提供最基本衣食住給小朋友，否則再「窮養」也是一筆費用，與其說「窮人不要生仔」其實更好的做法是做好規劃，富如比爾蓋茨，他的妻子梅琳達（Melinda Gates）也一直致力宣傳避孕對女性及社會的好處，而你更意想不到的是，她也是避孕工具的受益者之一。

生育講求時機

梅琳達指出，我們近代女性可以在職場上更拚博，追尋自己的目標和理想，都是因為避孕工具的出現！她以往接觸過的個案主要是以下三種，一是年輕懷孕、二是太年長才懷孕、最後就是太頻繁的受孕以致於身體無法負荷。

而現代女性亦有自由去追尋自己想要的生活，有些人喜歡過家庭生活，有些喜歡在工作上打拚都是無可厚非，而我有現在的生活，都是和避孕有關係。我的三位小朋友年齡差都是大約三年左右，第一個小朋友是我在微軟工作十年之後才有的。而更有數據指出避孕是脫貧的最好方法，曾經梅琳達到訪肯亞，當地有一位媽媽開展了一些小生意，但她能否繼續經營這份事業為家庭帶來收入，取決於她能否控制自己的懷孕時機。用避孕工具是一個機會，一個讓女性能幫助他們的家庭脫貧，從而滿足自己將來有小朋友的生活，同時不用放棄自己熱愛的事情。

丈夫的協助很重要

現代女性除了有自由追求自己想過的生活，可以投入自己熱愛的工作令家庭經濟環境更好的時候才選擇生育外，小朋友出生後，亦應把照顧家庭的責任看成是兩夫妻的擔子，不應由任何一方全部承受。

梅琳達以自己和丈夫之間的故事鼓勵大家，很多女性仍會潛意識認為自己需要做為家庭付出較多的一方，而不去和丈夫溝通。梅琳達自己熱愛工作，而她投入工作意味住比爾蓋茨需要幫她的忙，例如現在他每週要抽數天把女兒送到離家很遠的幼兒園。雖然是小小的行動，但對她的支持已經很大，而且亦令更多女性明白丈夫不是因工作就可以把爸爸職責放下，梅琳達更笑言：「如果比爾·蓋茨能做到，你們的老公也能做到。」

「當女性可以選擇生育的時機和環境時，根據研究發現，家人會變得更健康，小朋友也會獲得更好的教育，家庭也變得更為富有。」因此選擇要小朋友不是問題，而是甚麼時機把她帶來世上，才是最重要的考慮點。