【親子好去處】荃灣新Playhouse主打北歐特色　火山滑梯超好玩

南豐紗廠翻新之後，內部煥然一新，多了很多新店和打卡的位置，即將有新Playhouse開幕，最快明天（30日）開始網上訂飛入場。該場參考北歐芬蘭的學習理念，也致力把北歐特有的元素放置其中，讓小孩盡情享受玩樂之餘，也有所得著。

位於荃灣的南豐紗廠大翻新，而在2樓專為兒童而設的玩樂天地The Big Things亦即將開幕！這間Playhouse主打來自北歐芬蘭的設計，希望把香港少見的自然環境和動物，帶到小朋友面前。最矚目的，應該就是場入一隻大型的狐狸和一對水瀨母子，小朋友可以在牠們毛茸茸的身體上攀爬和休息。

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場內最大的遊樂設施。 場內最大的遊樂設施是「樹屋」，不只有不同高度的滑梯，也設有繩網、搖搖吊橋等障礙，訓練小朋友的手眼協調。 另外，最受歡迎的就是「火山滑梯」，設有2個不同的高度，兩旁的位置是讓小朋友手腳並用地攀爬上頂，中間則是平滑的，小朋友可以滑下來，而區域之中也有些石頭形狀的咕𠱸，任小朋友自由玩樂。而旁邊的牆壁是沼澤，盼讓孩子從中了解香港少見的地形。

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此外，場內有動動腦的區域，包括組裝積木車子，再嘗試在「賽道」滑下，看看能否順利到達終點。也可以同時滑下2架車子，看看哪個組裝方法最有效。另一邊則能夠把「路軌」自由組裝，把球順利地滾動。

如果小朋友喜歡靜態的活動也有不同的選擇。小朋友可以在光板上畫畫，光板上有不同動物的身體部分，讓小朋友自由發揮。另一端，他們則可以用平板電腦嘗試製作Stop motion的小電影。

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The Big Things

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓204至207號鋪

營業時間（5月4至15日）：

星期一至五 下午3時至6時

星期六、日及公眾假期 上午11時至下午2時、下午4時至6時

平日收費（5月4至15日）：

首1小時$140（1大1小），額外一位成人$50，額外一位小童$90

加時（每30分鐘）$60（1大1小）、$20（額外成人）、$40（額外小童）

星期六、日及公眾假期收費（5月4至15日）：

首1小時$190（1大1小）、額外一位成人$70、額外一位小童$120

加時（每30分鐘）$90（1大1小）、$20（額外成人）、$60（額外小童）

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