【Mama Choice】淘寶做功課神器　助兒子矯正坐姿寫字變端正

兒子寫字不甚美觀，不時因為字體不工整而需要改正，延長了做功課的時間；經脊醫提醒要注意學童坐姿後，一見他坐到「攣弓蝦米」，便提醒他要坐直，但沒多久後他又變回「蝦米」，最終在淘寶找到學生防近視矯姿儀，坐姿變端正，字體有改善。 （部分圖片為網絡截圖）

每次見他坐到「攣弓蝦米」，提醒他要坐直不久，他又故態復萌。 因改正延遲玩耍時間 其實好多醫生寫字也像「鬼畫符」，而我們大人又有幾可執筆寫字，所以我對兒子的字體要求一向也不高，他識睇識讀、又明白意思，我已十分滿意收貨，始終是小學一年級生，鼓勵比指責重要得多。但每次收到派回來的功課，十居其七都因為字體問題需要改正。其實兒子的中文老師很會因材施教，早已降低對他的要求，只要他稍為進步一點便吸印仔加鼓勵字句，但他寫的字有時連我也接受不了，每次看到他埋頭苦幹改正的背影，想到明明做一次可以完成去玩，但就因為改正拖長做功課的時間，媽媽真是於心不忍，真的要想辦法幫他。

我不斷提兒子坐直，坐好，但轉個頭又看到他伏在枱上又或者托著頭做功課，每每要我們坐在他旁邊陪做書僮，這也不是辦法。 脊醫：學童坐姿不容忽視 於是，我除了向不同專家取經，慢慢訓練他的空間感與小肌肉之外，也物色不同工具配合，換張合適的書枱、加一個護腰的坐墊……希望能集大成幫助兒子。有一次訪問脊醫，聽到坐姿對小朋友寫字有很大影響，長期坐姿不良影響發育與高度……愈聽我就愈覺得此事非同小可，於是回家不斷提兒子坐直坐直再坐直，但轉個頭又看到他伏在枱上或托著頭，每每要我們坐在他旁邊伴讀提醒。

圖為安裝簡單，價格約35元人民幣的矯姿架。（網絡截圖） 第一次購買中伏 終於在淘寶找到這款安裝簡單的小工具，35元人民幣有交易，值得一試。但這個款式的矯姿架是要卡在書枱邊沿使用(如圖)，兒子會不經意將頭靠在架子上，架子不受力就會倒下來，安裝後不久又塌下來，費時之餘更影響做功課。但兒子在架子出現後，坐姿的確有改善，於是我在淘寶又看到另一款矯姿架是連著墊板的，不用安裝，適合任何書枱桌子使用，價格是76元人民幣。



第二次購買了不用安裝連墊板的款式。（網絡截圖） 要買連墊板的款式 連墊板的款式不用安裝更方便，前方附有一個放置書本專用的小彈弓，無論書本是平放或夾在專用彈弓中，也可以讓兒子保持最少30cm的標準閱讀距離，解決兒子伏枱 、彎腰、「攣弓蝦米」等問題。 而最大鼓舞是收到派回來的功課時，看到老師的評語說：「這頁的字體非常進步！」，努力果然沒有白費。由於字體引起的改正減少了，玩樂時間相對增加。

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