【親子DIY】日本幼教專家示範簡易小玩意　與孩子同玩反璞歸真

日本文化注重對生活的一絲不茍，連小朋友的玩具也十分講究，甚得本地家長追捧。從事幼教超過三十年的頭金多繪老師在日本致力推廣自製手作玩具與遊戲，在日常生活中找出靈感，創製出源源不絕的DIY小玩意，成功吸引不少家長、教育工作者及爺爺嫲嫲跟她學習。 她擅長把一堆原本要棄掉的垃圾循環再用，一條毛巾、一個氣球甚至一隻紙碟也可以設計出趣味豐富的玩具與遊戲。日前她來香港開班授課，她更為大家介紹5款簡單易製的玩意，要與孩子玩得快樂，其實可以很簡單。 攝影：歐嘉樂

從事幼教超過三十年的頭多金緒老師在日本致力推廣自製手作玩具與遊戲。 來自日本的頭金多繪，年輕時為一名幼稚園老師，隨後轉到大學培育後輩，專長研製親子手作遊戲，常常觀察身邊的人與事，創造出大人小孩也喜歡的玩意與遊戲。她說：「家長與孩子的互動交流是最重要，當大家合力完成作品之後，一齊玩的快樂是珍貴的。」 簡單物料創作有趣玩意 她認為現在的兒童常常拿著電子產品，連帶身體機能也減少運用。「以前的孩子會執石頭和樹葉，利用雙手製作玩具，我們現在也可以拋開固有思想，運用眼前看到的一事一物，利用想像及發揮創作出不同玩具。一雙襪子加雙眼和嘴巴，放在手上可變成手偶，便當的膠盒也可變成竹蜻蜓。」 已有孫兒的頭金老師，還希望可以繼續將DIY玩具發揚開去，她鼓勵家長自己先踏出第一步製作玩具。「每一個孩子也會十分喜歡擁有會製造玩具及遊戲的父母，看到家長與小朋友因為玩自製的玩具時，興奮得擁抱在一起，是我最難忘感動的事。」

無痛閃避球

頭金老師：「如果用真的球類打到小朋友的面上，會讓小朋友害怕。但如果用貼上膠紙的氣球，小朋友被打到也不會覺得痛，非常適合幼兒，貼了電線膠紙令氣球更加堅固，玩得更持久，而且方便攜帶。」 按圖即睇製作方法

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神奇牛奶盒

頭多老師：「我一般在課堂最後部分跟大家分享這個魔術，因為要表現給不同的學生看，所以會包上花紙（如圖），令魔術更美觀。但如果跟小朋友玩的時候可以不用包花紙，直接用牛奶盒。這個魔術特別適合在生日會派對上表演，讓有表演慾的小朋友一展所長。 按圖即睇製作方法

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最喜歡的繪本主角

頭金老師：「小朋友最喜歡的繪本中的主角創作出來的小玩意，總是會成為孩子心愛的玩具。」 所需要的工具及材料：一隻紙碟、油性水顏色筆 、一把間呎。 按圖參考製作方法

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環保竹蜻蜓

環保竹蜻蜓 頭金老師：「可利用不同的膠物料去做，例如殘舊的膠File 、外賣盒的膠蓋等，因為是膠質，所以下雨也不怕爛。」 按圖即睇製作方法

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百變毛巾

百變毛巾需要工具：一條長方形毛巾。 一條毛巾也可以變出很多玩法 ，我們可以利用浸溫泉時使用的長型毛巾，這個遊戲適合在寬廣的地方進行。 頭金老師：「其實無論小朋友或成年人也是很需要玩，毛巾遊戲是集體性很強的遊戲，大家為了成功，會不知不覺間思考，發揮出團結與合作性，這一點是最重要的。或者有時候小朋友會吵架，但這也成長重要的事，因為通過吵架，小朋友可以學會與別人相處，學習遷就與適應。毛巾其實不單止是沖涼、浸溫泉，希望大家可以拋棄固有思想，想出更多的有趣玩法。」 按圖即睇製作方法

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任職課餘興趣班的梁老師(左)眼見時下很多家長會用手機給孩子當玩樂，她希望自己可以增值令任教的興趣變得更有趣，圖右為任教普通話的江老師。 將所學的玩意 融入日常教學中 任教普通話的江老師， 與學生溝通的時候發現難題是自己不太懂得與學生玩，所以前來跟頭金老師學習。她說：「 我自己也是別人的家長，特別是在香港，家長很易會著重學術而忽略與孩子玩樂。有一次我放工回家看到兒子在打遊戲機，我當時火冒三丈，但兒子一句話驚醒了我，他說自己早上七點半出門口上學，五點半放學回來，現在只是玩一會也不過份。那刻我知道自己沒有站在他的角度去想過。」 江老師現在教學生時都希望給他們一個快樂的學習環境，好像在教普通話拼音時，會將頭金老師所教的玩意融入課堂之中。