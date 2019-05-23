【STEM】小學生赴美參加VEX機械人比賽　與外國隊合作溝通增自信

STEM在小學推動多年，訓練編程方面比較常用mBot、Scratch、Dash&Dot等工具。有小學近年就嘗試用在美國非常普及的VEX機械人，訓練學生編程的能力及團體合作。其中東華三院王余家潔紀念小學在今年香港區賽中獲得冠軍，得到赴美參加世界賽的入場券，讓學生增廣見聞，見識到香港與外國在STEM教育的差別。

學校起初引入的VEX機械人課程是VEX EDR，使用的物料都是金屬，組裝時的危險性比較高，較適用於中學。之後學校就轉用全塑膠的VEX IQ，讓小學生能完全親自組裝部件。VEX IQ機械人本身有一個基本款，學生跟著說明書組裝後，可以再額外加裝不同部件開發不同功能。

配合每年主題改裝機械人

王余家潔小學的學生在VEX IQ香港區比賽奪得冠軍後，就得到遠赴美國參加VEX IQ世界機械人錦標賽的入場券。今年比賽的主題是「Next level」，在場地上有橙色和黃色的障礙物，參賽者要在一分鐘內用機械人將最多的障礙物搬去得分區。橙色障礙物有1分，黃色障礙物有2分，將它們疊高就有雙倍分。參賽者會配合每年的主題任務去改裝自己的機械人，以獲得最高分數。

+ 4 + 3 + 2

（受訪者提供） 其中一位帶隊老師謝俊傑主任指，本身他們想一個一個地把障礙物夾起，但參考過網上很多美國人玩VEX的片段後，發現可以善用障礙物中間的洞，就循著這個方向加以改良機械人。小五的鄭梓沛指，他們以「一次過夾最多障礙物」為目標，又考慮過機械人的負重能力，最後把機械人改良至一次可夾住四個障礙物移動、把障礙物夾起疊高，最後轉彎「擺尾」時又可以再推一個進得分區。

比賽著重溝通 手口腦並用

比賽當天有超過60個國家、440隊參賽者在場。雖然香港隊最後太緊張失手，只能在分組賽得到第7名，但學生們都有所得著。除了就著不同主題任務想出解難方法，謝主任指他們過程中都訓練到「手口腦並用」。「學生要抽籤跟不同隊完成任務，例如南韓隊、美國隊、中國隊，兩部機械人一起操作在一分鐘內合作完成任務，非常需要溝通。兩隊的訓練策略不同，平時所走的路線不同，可能會碰撞，所以每場比賽一小時前，他們都要商量路線和策略，跟一般機械人比賽不一樣。」

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參賽的學生表示當中最好玩的地方就是可以跟不同國家的學生交流、溝通、合作。他們又留意到外國的學生都非常享受整個比賽過程，樂於嘗試；會在攤位擺放著代表自己國家的食物和精品，像一個嘉年華會；而香港的學生卻比較著重輸贏、結果，整場比賽都彌漫著緊張的氣氛。

另一位帶隊老師黃慧芝老師也同意學生之間有這樣的分別，不過她很欣賞學生們在比賽中的改變。「他們增強了自信和團體合作精神。起初有爭執，到後期學生們會互相教導，一起合作研究。比賽的表現比想像中還要好，幾乎零失誤。」老師們最初擔心學生不敢用英語溝通，但最後他們都成功跟其他隊伍溝通合作，不需要倚靠老師的幫助。