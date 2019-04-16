【STEM】中學教師創作科學教育歌　亞伯林與女兒用蛋玩轉科學實驗

改詞唱歌教物理唱到街知巷聞的中學教師林伯強（亞伯林），最近有新歌配合復活節推出，又跟女兒示範如何在生活中用雞蛋做實驗。他鼓勵家長多讓子女動手做實驗，過程中觀察到不同科學變化，從而提升對學習的興趣。 攝影：鄧倩螢

林Sir育有兩名女兒，其中大女兒7歲的寶希經常當他的實驗小助手。 林Sir自小對音樂有濃厚興趣，中學時已在教會詩歌班唱歌，2000年後開始發表作品，至今有90多首。身為中學物理老師，他感到音樂可讓學生較容易吸收原理，所以2014年就以中三「光」的課題編入《激光中》中。本來只有學生收聽這首歌，但到了2016年，經網媒轉載及報導後，網民反應熱烈，令林sir一炮而紅。後來他又創作《鋼之錬金術師》、《左右手》、《H2O》等科學教育歌，並取得香港青少年科技創新大賽的優秀科技老師一等獎。 為女兒創作歌曲 啟發對科學的興趣 育有兩名女兒的林Sir認為有些科學理論較為艱澀，難以跟小朋友解釋，所以他曾為7歲女兒寶希創作《黑洞》，以簡單有趣的方式教她認識太空和宇宙。他又會跟女兒一起看科普圖書，有次寶希看完關於太空的圖書，不禁雀躍地跟爸爸說：「爸爸我知咩叫八大行星啦！」、「邊個係土星，邊個係地球。」林sir笑言：「講真佢睇嗰啲野我都要睇返書先識」。

每次可以當爸爸的小助手，寶希都感到十分興奮。 得知爸爸是個「大紅人」，寶希都感到非常開心，因為除了跟爸爸一起唱歌，她又可以跟隨爸爸參與不同的STEM活動，當個小助手。林Sir表示儘管他要兼顧教職、創作和其他科學教育活動，都沒有剝削到陪伴家庭的時光，反而多元化的工作增加了他跟女兒相處的機會。「我去做導師佢就做學員、我去做導賞員佢就做參加者、我去做訪問佢就做小助手。」 科學知識無處不在 現時學校都會推行STEM教育，林Sir就認為除了在課堂中，科學知識其實是無處不在。他在日常中也會把握機會引導女兒認識科學，「例如現在春暖花開，好多植物都開花，我就話畀佢（女兒）聽，邊度係雄蕊邊度係雌蕊，小蜜蜂點樣傳播花粉。佢自己又用手指仔將雄蕊嘅花粉傳去雌蕊，做小蜜蜂嘅工作。」 臨近復活節，林Sir就想起可以跟女兒用雞蛋學習科學，並為我們示範6個小實驗： 1. 利用旋轉雞蛋以分辨生與熟 生蛋和熟蛋從外表看上去完全一樣，如果不打破它們，可以如何辨別出來呢？

原理：根據牛頓的慣性定律，除非物體有受到外力，要不然保持靜止的物體，會一直保持靜止；沿一直線作等速度運動的物體，也會一直保持等速度運動。

生雞蛋中的蛋白和蛋黃一開始是靜止的，當你轉動蛋殼，蛋白和蛋黃會傾向保持靜止，拖慢蛋殼的速度，所以生雞蛋在旋轉的過程中很快停下來。而熟雞蛋的蛋白跟蛋殼緊貼在一起，二合為一，旋轉時會同時間轉動。

2. 膠樽吸起蛋黃

下廚時想分隔開蛋白和蛋黃，但有難度？一個膠樽可以幫到你。

原理：當我們按壓膠樽時，入面的空氣減少；放手時，入面的氣壓比外面低，就會將中間的物件吸起。所以是跟氣壓有關的小實驗。

3. 鹽水浮起雞蛋

4. 熱漲冷縮剝雞蛋

原理：熱漲冷縮。蛋殼膨脹和收縮的速度都比蛋白慢，所以一放進冰水時，蛋白比蛋殼收縮快，令它們之間有空隙，更容易剝開。

5. 雞蛋下墜直入水杯

原理：同樣運用了牛頓的慣性定律，蛋受到地心吸力影響，有向下墜的趨勢，拍走卡紙和廁紙筒清除了障礙，蛋就會垂直跌入水杯。這跟拉桌布的原理一樣。

6. 白醋腐蝕雞蛋殼

將一隻熟蛋浸進白醋中幾天，蛋殼表面上會有很多氣泡。



原理：蛋殼的主要成份是碳酸鈣，跟白醋產生化學作用時，蛋殼就會被白醋腐蝕，產生二氧化碳。再浸泡久一點，整個蛋殼都會被腐蝕，只剩蛋衣包著蛋。如果是生雞蛋，就會見到一層薄衣包著生雞蛋，拿上手像「彈彈球」。

林Sir在做實驗時整個人都活潑起來，問到為何他那麼喜歡做實驗，他就解釋：「理科最特別嘅學習方法，就係需要透過親身做實驗先知道結果，唔係淨係人哋話你聽。當你做實驗，成功咗或者發現新嘅理論，就會好興奮好開心。」訪問當天有多個實驗都是林sir第一次做，成功完成時他也不禁連環歡呼。 放手讓孩子動手做 提升學習興趣



林Sir近年大力推動STEM教育發展，提到當中的Engineering（工程）其實並不是指一些宏大的建築工程，最簡單用手去做傳播花粉的工作都是一種工程。「重點係要親手做，等小朋友從小多接觸，耳濡目染下佢就學到咩叫科學、咩叫工程、咩叫STEM。」

他又指透過做實驗可以提升學生的學習興趣，「而家成日話小朋友自理能力低、高分低能，係因為我哋成日唔肯放手畀佢哋做。如果多啲俾小朋友做實驗，見到有好多變化同驚喜，就會好鍾意學習，增加學習的主動性，令學習事半功倍。」

復活節將至，香港從歐美引入一個復活節傳統遊戲－全港首屆「Egg Tapping•蛋撞蛋大鬥法」，林Sir會擔任比賽顧問和評判，更以《夢中的婚禮》為音樂背景，譜上啜核新詞創作出《夢中的蛋蛋》，從揀蛋、烚蛋到蛋的撞擊面等物理層面，逐一拆解「撞蛋」物理秘技。