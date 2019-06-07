【兒童發展】簡單小遊戲　助孩子解決寫字的煩惱│程衛強

撰文：育兒教室
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「他的字永遠都寫不到在線上，全部會飛的！」
「他的字都不能寫在格裏，通常一個字霸兩個格！」
「他寫字時經常跳行或跳格！」
「他寫字時好像不夠力似的，字跡淺得幾乎看不到了！」
這是很多孩子在K2學習寫字時的寫照。
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孩子在書寫時，需要很多能力的配合，最簡單的，是小手指肌肉的力量及靈活性（精細動作）。如果精細動作訓練不足，孩子可能會出現寫字或執筆無力等情況。如何處理、訓練？很簡單，從小時候便讓他們多玩泥膠、黏土、麵粉等玩意。
其次，視覺空間及眼球的控制，對抄寫也有一定的重要性。一般的球類活動是極佳的訓練項目，透過視覺追蹤並作出擊（或踢）球的動作，也是一個很天然、很有趣的訓練。除此之外，找不同遊戲（兩幅圖畫找出不同之處）、迷宮遊戲（先用眼找出路，然後才用筆連線）等，也對眼球的控制能力有所裨益。
在抄寫練習中，手眼協調當然也不可忽視！拋接豆袋、釣魚遊戲、倒水練習、剪紙等，對手眼協調幫助也很大。
這些遊戲在什麼時候開始進行？每天需要「操練」多久？其實，這些遊戲在孩子懂得玩、能夠玩的時候，便可以與他們玩了，而且，應以孩子的意願為基礎。當孩子不想玩時，家長便應該轉換遊戲，並不是硬性要求進行多久。我的理念是，透過日常的遊戲，孩子便可以獲得一定的技巧，避免問題出現，而不是進行補救式的操練，否則，多好的遊戲也會變得乏味無趣，是受苦多於享受吧！
程衞強（專頁：Victor Ching -註冊心理學家）
兩子之父，註冊心理學家，雙碩士學位（應用心理學（特殊學習需要）、環球商業管理）、雙學士學位（應用心理學、人力資源管理），現為大學客席講師、私人執業心理學家、企業顧問、創業家，卻同時是專注力不足症（ADHD）患者，現身說法讀書不需要坐定定、分心也不一定一事無成！