【兒童發展】簡單小遊戲　助孩子解決寫字的煩惱│程衛強

「他的字永遠都寫不到在線上，全部會飛的！」

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孩子在書寫時，需要很多能力的配合，最簡單的，是小手指肌肉的力量及靈活性（精細動作）。如果精細動作訓練不足，孩子可能會出現寫字或執筆無力等情況。如何處理、訓練？很簡單，從小時候便讓他們多玩泥膠、黏土、麵粉等玩意。

其次，視覺空間及眼球的控制，對抄寫也有一定的重要性。一般的球類活動是極佳的訓練項目，透過視覺追蹤並作出擊（或踢）球的動作，也是一個很天然、很有趣的訓練。除此之外，找不同遊戲（兩幅圖畫找出不同之處）、迷宮遊戲（先用眼找出路，然後才用筆連線）等，也對眼球的控制能力有所裨益。