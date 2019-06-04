【考試溫習】溫習壓力大 　中醫教你三款紓緩緊張安睡湯水茶飲

香港升學壓力不少，每年6月又是學校考試季節，一眾莘莘學子為了爭取好成績，也要把握時間勤力溫習。但由於很多學校的大考覆蓋範圍更廣闊、溫習內容更多，難免讓學生感到壓力。李國手中醫師得別為學童提供湯水、茶飲等製作方法，不同配方適合不同階段學生飲用，主要針對減壓、舒緩緊張與安睡為主，心情放鬆，頭腦自然更清晰，冷靜面對試題。作為孩子最強後盾的爸媽們，不妨利用湯水為孩子打打氣。

焗茶做法： 二両燈心草加入用150毫升滾水， 用暖壺焗水10分鐘, 可以服用或加入奶粉飲用。

小學至中學生適用

(Getty images)

湯水一 做法:合桃肉2両，栗子4両，腰果4両，眉豆4両，3片川芎，川芎又名雀腦，有效將讓腦部吸收以上材料的營養，但由於川芎藥味較濃，三片已經足夠，適量瘦肉，將所有材料放入湯煲，煲一個半至兩小時，煲成三至四碗水即可飲用。

湯水二 做法：麥冬一両、百合一両、熟棗仁一両、適量瘦肉及3公升水，跟煲湯一樣，將所有材料放入湯煲，煲一個半至兩小時，煲成三至四碗水即可飲用。

焗茶做法：將麥冬10粒、菊花5朵及少許冰糖用滾水焗15分鐘即可飲用。