【改善便秘】幼兒體質易便秘　中醫教你按摩穴位及以食療改善

便秘可說是全世界男女老少都會遇上的問題，實在令人煩惱。註冊中醫師倪詠梅指兒童的便秘原因與成人大致相同，小孩會因臟腑嬌嫩腑，形氣未充，又因脾胃功能薄弱，運化未健用，若飲食稍有不當，便容易損傷脾胃而患病。除了多補充水份和多運動，倪醫師建議家長可多按摩身體上3個位置，又或以一道簡單的小菜來改善便秘。

首先，到底怎樣才算便秘呢？根據2016年最新發布的羅馬四標準，給出5個診斷便秘的標準情況，如0至4歲兒童在一個月內至少符合兩個，便算患有功能性便秘，標準如下：

1. 一週排便在兩次以下

2. 過度憋住大便的病史

3. 排便困難或疼痛的病史

4. 直腸裡有大量的糞便

5. 大便粗大的病史

而根據國內現存最早的一部兒科著作《顱由經》中，亦提出「孩子三歲以內，呼為純陽」的說法，意指三歲以下的小孩生機屬陽，陰相對不足，當陽氣太強，腸內便會燥熱，導致大便容易變硬或形成顆粒。另外兒童的便秘原因亦有以下5個：

1. 腸胃積熱：因經常吃熱氣零食導致。

2. 飲食積滯：經常食得太飽。

3. 氣滯：情緒波動、易發脾氣，和多坐少動。

4. 腸道津虧：飲水過少、肺臟颯差。

5. 脾虛氣弱：瘦小飲食不香，易結易溏。

要改善便秘，除了多攝取水份、纖維，和以運動來促進腸臟蠕動外，倪醫師指出可通過刺激天樞穴、龜尾穴和食指外側來改善，另外雲耳、潺菜和秋葵亦有助通便，因為這些食物都有大量纖維和充滿黏液，纖維有助促進大腸蠕動，黏液則可改善腸內津枯，可增水行舟，讓排便更暢通。

按圖認識穴位和建議食譜（如對穴位位置有疑惑，按摩前請先向註冊中醫師查詢）