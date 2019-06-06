【選校補習班】 荃灣611生命樹幼稚園　愉快學習成功吸引家長報讀

位於荃灣區的611生命樹幼稚園自2016年創校至今3年，參加「幼稚園教育計劃」的半日制幼稚園，為分幼兒班、低班、高班三個年級，最新2019-2020幼兒班將提供學額為90名，上午有兩班，下午有一班，每班約30人，師生比例約1：11。 學校活動多元化，提倡開心學習不催谷，讓學生通過活動，親身探索的過程中，學習解決困難，從中得到知識、人際、關係及愛。學校配套設施完善，設有室內遊戲場地、音樂室、多功能課室、幼兒烘培區及創意閱讀區等。611生命樹幼稚園在區內人氣漸增，由創校初年只有3名畢業生至今達21人，而畢業生當中亦有不少順利考入人氣直私小學。 攝影：鄭子峰 攝錄：詹郭敏、岑卓熹 剪接：黃卓敏

催谷操練沒意思 611生命樹幼稚園是一所Happy School，總校長羅秀頴深信每一個兒童也是蘊藏著學習的種子。「學校提倡快樂學習，為幼兒提供親身體驗的情境，讓他們自己去發現、學會解決困難，凡事勇於嘗試，相信這是最重要的學習經驗。我們不著重催谷，強迫操練是沒有意義，要讓他們跟知識連上關係，知道對自己的意義。當求知欲擴大，自然很想去認識更多字，這是我們一直努力鋪排在課程上。」

有趣學習兩文三語 學校不重催谷學術，但亦十分著重兩文三語的訓練，提供富趣味的教學法。羅校長說：「老師會藉著日常對話、語文遊戲、分享喜愛的作品、小組討論、閱讀，以及講故事等形式來提供有效的學習環境。我們專科專教的老師，透過語境令小朋友更多去表達的機會讓小朋友發現原來普通話、英文是會經常使用，在學校可以有信心去表達。」

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著重培養品格、情緒、社會良好習慣 另一方面，閱讀也是611生命樹幼稚園十分著重的，羅校長深信閱讀是要從小培養和建立習慣。「良好的閱讀習慣和基礎是成功的基石，我們會透過聖經給我們的價值觀，幫助幼兒建立良好的品格。」 學校希望可以營造出一種溫暖、關懷、尊重和愛護別人的氣氛，培養出充滿自信的孩子。「其實我們很著重小朋友品德的培養，因為我們常常講靈育，小朋友除了品德培養之外，情緒、社交方面也要培養良好習慣，讓他們如何去獨面對問題解決問題和思考。」

新校舍設施齊備 配合教特色課程 611生命樹創校只有3年，校舍設施齊備，提供良好的硬件予學生使用亦是家長喜歡該校的原因之一，而學校的活動亦十分多元化。 羅校長說：「因為我覺得小朋友，尤其是在學前階段是很需要去操作，好像我們的小廚房，可讓小朋友透過五官學習以致他們更加有組織、有程序、有創意，自己可以去判斷，所以不要少看一個小廚房，由如何搓麵粉，注入多少水，也要小朋友自己試著衡量和體驗。我們亦在體能活動中滲入了很多元素，不單只是講四肢的發展，最重要透過體能活動，也可以讓小朋友學習創意、解難、協調。」

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畢業生升小成績令家長滿意 很多家長在選幼稚園時也會著重該校畢業生升小情況，羅校長表示學校雖然只有3屆畢業生，但升小成績令家長滿意。 「其實家長和小朋友由幼稚園如何踏去小學，也都是一個心理上的關口，我們會重要學生的心理質素，如何幫助家長明白小朋友的需要，如何建立信心進入小學，這個才是我們的著重點。另外一方面，當小朋友有自信心的時候，他懂得如何去表達自己，與別人互動的時候，我相信小朋友去不同的學校面試也沒有問題。同時，我們會進行一些家長早餐會，讓家長了解小朋友升小將遇到的情況與需要，不是學術方面的需要，是心理上，讓家長與我們一起陪伴孩子度過。」

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