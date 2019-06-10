【父親節】爸爸較擅長運動、遊戲　以非語言方式與子女增進感情

說到管教子女的問題，很多時都會是媽媽主動向社工或者專家求助。救世軍竹園綜合服務助理高級主任梁寶琼（Priscilla）解釋，這不代表爸爸不關愛孩子，只是一般爸爸都比較含蓄，不善於表達自己。她指，其實爸爸都可以善用男性的特質和強項去增進跟子女的感情，當然最理想是父母分工合作，讓子女在感性和理性上得到整全的發展。

(Getty Images) 一個家庭中，親子關係跟父母本身的管教方式和性別性格有密切關連。Priscilla指，「爸爸可能一般都會比較含蓄，不善於直接表達對小朋友的關愛，所以有機會因此跟子女的關係較疏離；而媽媽對小朋友的關愛比較感性，會更主動關心、更關顧一些細節，所以親子關係會親密一點。」 爸爸多喜歡靠自己、理性分析 根據Priscilla的經驗，一般爸爸都會因為傳統的觀念，認為事情都能靠自己解決，較少尋求支援。「爸爸們都有自己一套的管教方式，有時只是不懂得表達。他們喜歡理性分析，可能最初（在一些活動中）不太主動，但當他們開始明白當中不全然是感性的內容，有一些道理、方法可以解決問題，他們都會願意跟大家交流和學習。」

(由受訪者提供) 社工：多藉運動、遊戲跟子女增進感情 雖然爸爸不太善於表達，但Priscilla指出爸爸本身也有一些非語言的強項、特性對親子溝通非常有幫助。例如爸爸的體力、運動細胞都可能會比媽媽好，可以多藉運動跟子女增進感情。「我們看到爸爸們都較容易接受跟小朋友參加親子運動會、 出走大自然的活動。媽媽相對來說沒有太多體力去應付，是爸爸跟小朋友獨處、建立關係的良好機會。」 另外，一些遊戲工具都可以幫助爸爸跟子女建立關係。「光是聊天溝通可能對爸爸較困難，但透過玩桌遊、card games，爸爸跟子女又會多了交流、認識。」Priscilla指這些方法都是爸爸比較擅長的。

父母互相配合 讓子女發展更整全

一般媽媽都可能認為爸爸是「豬隊友」，她們學會了一些親子溝通技巧後，丈夫可能不太配合，甚至打岔。Priscilla建議媽媽不要經常抱持這態度，換個角度去看，「爸爸未必做到媽媽做到的事；媽媽都未必做到爸爸做到的事」，因為大家都有不同的特性。

她指，根據過往一些研究顯示，父母在小朋友眼中都擔當著不同的角色：玩遊戲、修理電腦、講道理會找爸爸；聊天、做功課就會找媽媽。因此，如果父母跟子女的相處上可以分工合作，彼此配合，小朋友的理性和感性上會有更整全的發展。

救世軍竹園綜合服務助理高級主任梁寶琼（Priscilla） 最後Priscilla強調：「爸爸媽媽都不是專家，他們都會有不懂得解決的教養問題，求助不是示弱的表現。」其實社會上有很多同路人和方法，家長們可以一起探索，又可以參考不同專家的意見，她鼓勵大家善用社區上的資源鬆解面對的問題。

「救世軍竹園綜合服務」聯同「自由空間有限公司」，邀請多個家庭共同創作歌曲《Be a Happy Family》， 由父母和孩子參與作曲和填詞，透過輕鬆又溫馨的旋律表達最真摯心聲，讓彼此建立溝通橋 樑，分享需要；父親節將至，歡迎家長與孩子一同欣賞，唱出屬於自己的 Happy Family！