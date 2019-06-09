【親子關係】孩子發脾氣駁嘴　不一定是壞事│駱慧芳

孩子遇到不如意的事情，就發脾氣，甚至「駁嘴」把問題推給別人，你可能也遇過以下的情景：

爸爸催促兒子不要看電腦，早些上床睡覺，明天要返學，否則不夠精神上課。兒子反問：「爸爸你在看電腦，也未睡覺。」

媽媽：「你只顧看電視，不吃飯，不准開電視，專心吃完飯才能看」； 兒子不服氣：「我有食飯呀，你看不到嗎？」 媽媽：「你不停望著電視，吃了甚麼也不知，而且吃飯是大家閒談溝通的好時間，現在我關電視，吃完飯再看。」 兒子大聲反駁：「為何吃飯時不可以看電視，大家一起看電視也是溝通，為何由你話事，不公平！」兒子搶走電視遙控器，不准媽媽關電視。

【編按：作者為香港家庭福利會社會工作顧問駱慧芳】

相信父母面對孩子的「駁咀」行為都會感到頭痛，很容易認為孩子是「對著幹」、「沒有禮貌」、「不聽教」。大家停一停、想一想，孩子為何要「駁嘴」，這代表什麼意思？

1. 孩子懂得「駁咀」其實也是「成長」的提示訊息

Getty Images 「駁嘴」不一定是壞事，這反映孩子已長大，有獨立思考、看法和意見，特別進入青少年期，身心正在急促轉變和成長，很想爭取自己做決定，渴望被接納和認同。孩子會以「駁嘴」，表示不滿意父母的安排或指令，這是一種情緒的宣洩。父母感覺孩子挑戰自己的權威時，便容易陷入衝突責駡的局面。父母覺得孩子語氣不好，態度差便等同「駁嘴」，但大家反思一下，孩子也未必覺得這是「駁嘴」，只是表達了他的不開心、好委屈或者憤怒的情緒，甚至有時沒有什麼意思，只是無聊玩，顯示自己比父母精明。

2. 不要責罵、挑起孩子再「駁咀」的衝動

父母必需正面看待孩子「駁嘴」行為及了解背後的需要，接納孩子不是故意「對著幹」、「無禮貌」。父母先接納自己也有情緒，保持冷靜，千萬不要用責罵語氣說：「你試下講多一次」、「你敢再講」，這只會再挑起孩子的情緒，孩子忍不住內心憤怒，覺得被人身攻擊，只爆發更大的「駁咀」及報復行為，對處理問題一點幫助也沒有。

(VCG圖片) 父母要用肯定而平靜的語氣說：「這些說話不可以說」、「這些話和表達令人不開心、不舒服」，說出了事實，請孩子停止。若孩子沒有再駁咀，請父母要不再繼續責罵，安靜下來引導孩子用和平理智方法表達不同意見。當然孩子的「駁咀」是帶有對立、威脅、顛倒是非，必需說出這是不容許的行為，不能縱容，讓孩子知道父母的底線。若孩子繼續發脾氣「駁嘴」，父母堅定表達：「你選擇繼續發脾氣，今天會減少15分鐘玩電腦、看電視時間。」他知道後果，給他空間時間自己處理情緒，增強自制力。

3. 製造有商有量的家庭氣氛

平時多聆聽孩子的想法，以和平、尊重的態度討論問題，協商可行的方案。當孩子遇到不合心意的事情，沒有「駁嘴」，和平地表達意見，父母即時讚賞，多肯定孩子的好行動，令他感覺安全、不懼怕表達與父母不同的意見，自然不用「駁嘴」了。

在日常生活上給孩子自主作決定或改動安排，讓他學習如何處理自己的事和家庭事務上考慮別人的情況，有商有量，多些幽默感，化解僵持的局面。記住：「孩子不是刻意對著幹，大部份時間他們不曉得怎樣表達，『駁嘴』只是直接不加思考將自己喜好、想法及期望說出，父母不需要太執着、太快下批斷，這會窒礙了親子溝通。」